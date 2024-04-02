Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında tasarladığı “Tiyatro Günleri” başladı.
ARUCAD’dan yapılan açıklamada, Tiyatro Günleri etkinliklerinin, ARUCAD Oyunculuk Bölümü öğrencilerinin gösterisiyle başladığı ardından okul içinde bir yürüyüş düzenlendiği kaydedildi.
Tiyatro Günleri programında, yarın Dr. Marjan Naderzadeh'in "Hareket Halinde Duygu: Tiyatroda İfade Sanatında Ustalaşmak" adlı atölye çalışması, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanatçısı Kıymet Karabiber'in Kıbrıs'ta Oyunculuk Mesleğine Dair Söyleşisi, 4 Nisan Çarşamba ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk Bölümü, ünlü Rus yazar Anton Çehov'un "Bir Evlenme Teklifi" adlı oyununun Üniversitenin Konferans Salonu'nda sahnelenmesi bulunuyor.