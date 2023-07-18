Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Girne Rehabilitasyon Merkezi (Cheshire Home) arasında genel işbirliği protokolü imzalandı.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında temel hedefin; “iki kurum arasında hayırseverlik kavramı çerçevesindeki hizmet alanlarında ortaklaşa yapacakları ya da yardımlaşacakları sosyal, kültürel, eğitsel, topluma faydalı faaliyetlerle işbirliği ortaya koymak” olduğu kaydedildi.

ARUCAD ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza töreninde, protokole, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ile Girne Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Metin Şenova imza koydu.

Protokol töreninde konuşan Girne Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Metin Şenova, Girne Rehabilitasyon Merkezinin, fiziksel ve zihinsel zorluğu olan 18 yaş üstü kişileri misafir edip, onlara ve ailelerine bakım, yardım ve kendilerine ayıracak zaman yaratma amacıyla kurulan uluslararası bir örgütün Girne’deki parçası olduğunu belirtti ve işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi de, ülkenin ihtiyacı olan projenin, ihtiyaçlı durumda olan bir çok kişiyi ve ailelerini mutlu ettiğini kaydetti, Girne Rehabilitasyon Merkezi ve öğrencilerle birlikte topluma faydalı projeler ortaya koymak istediklerini belirtti.