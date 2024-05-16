ARUCAD Bahar Şenlikleri Başladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Bahar Şenlikleri, 15 Mayıs Çarşamba günü, öğrenci sergilemeleri, çeşitli atölye çalışmaları, DJ performansı ve konserlerle başladı.

15-16-17 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşecek ARUCAD Bahar Şenliğinin ilk gününde öğrencilerin yoğun katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleşti. Şenliğin ilk gününde, Poster Tasarım Yarışması, Ses Sanatları Tasarımı Bölümü öğrencilerinin sergilemeleri ve İleri Dönüşüm Atölyesi ile devam etti. DJ Zech ve Müzik Grubu Tesadüf'ün performanslarıyla ilk gün sonlandı.

16 Mayıs Perşembe gününde ise Üniversite, Modern Dans Bölümü öğrencilerinin performanslarına, yoga atölyesine, spor turnuvalarına, genç müzisyenlerden oluşan “Decide Band” grubunun ve akademisyenlerden oluşan “Academia” grubunun performanslarına ev sahipliği yapacak.

ARUCAD Bahar Şenlikleri, 17 Mayıs Cuma günü ödüllü yarışmalar, müzik Grubu Living Coil ve Kıbrıslı ünlü DJ Mr Joker'in performansıyla son bulacak.