ARUCAD Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elham Etemadi’nin, İran resim sanatının önemli isimlerinden Abol-Hassan Khan Sani‘ ol-Molk Ghaffari’nin (1813/1814-1867) Binbir Gece Masalları eserindeki resimlemelerini inceleyen kitabı, prestijli bilimsel yayınevi Springer Nature (Palgrave Macmillan) tarafından yayınlandı.

ARUCAD’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, kitap, Binbir Gece Masalları'nın ana öyküsü olan Şehrazad ve Şehriyar'ın hikâyesine odaklanan resimlerin içeriğini ve el yazmasının kodikolojik bir incelemesini içeriyor.

Doç. Dr. Elham Etemadi, bu çalışmasında Sani‘ ol-Molk Ghaffari’nin eserlerindeki görsel çerçeveyi nasıl karmaşıklaştırdığını ve resimlerin içerdiği nesnelerle onların dışsal anlamları arasındaki ilişkiyi inceleyerek, resimlerin anlatının ötesine geçen anlamlar taşıdığını gösteriyor.

Kitap, sanatçının görsel stratejileriyle, öyküde geçen olaylara ek anlamlar katarak anlatıyı zenginleştirdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, bu eserde daha önce yayımlanmamış bazı nadir resimler de yer almakta olup, bu yönüyle de sanat tarihi açısından büyük bir katkı sunuyor.

Açıklamada, Doç. Dr. Etemadi’nin bu kapsamlı çalışmasının, dünya çapında saygınlık kazanmış bir yayınevi olan Springer Nature tarafından yayımlanmasının, uluslararası sanat tarihi literatürüne katkı sunmakta olduğu kaydedildi.

Bu çalışmanın hem İran resim sanatı, hem de Binbir Gece Masalları üzerine yapılan çalışmalar açısından önemli bir gelişme niteliği taşımakta olduğu belirtildi.