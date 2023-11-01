Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2023-2024 Akademik Yılı, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin açılış konuşmasının ardından, yönetmen Doç. Dr. Derviş Zaim’in “Hikayeleri Keşfetmenin Gücü” konulu açılış dersiyle başladı.

Üniversitenin Konferans Salonu'nda yapılan açılış dersinde Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın, Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundu.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Asım Vehbi, üniversiteyi daha çok geliştirmek için çalışırken hep birlikte daha ileriye gitmek için daha da çok çalışmak istediklerini belirtti.