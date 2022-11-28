Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Bundan tam bir ay önceki yazımızdan bir alıntı;
“UBP yerel seçimlerde en fazla Lefkoşa ve G.Mağusa’da asılacak!
Bu konuda partili kurmaylar diyor ki;
Bu iki ilçe bu seçimlerde UBP’nin olmazsa olmazıdır…
Hadi G.Mağusa’yı Kapalı Maraş meselesi olduğu için anlarız da bu konuda Lefkoşa’nın önemini şimdilik anlayamıyoruz!
Şu da bir gerçek uzun bir süredir rahatsız olan Başbakan Üstel, şu anda bütün enerjisini yerel seçimler için harcıyor…
Hemen her bölgede görevlendirmeler yaptı, anket çalışmaları hayli yoğunlaştı!
Sonuçları aldıktan sonra tüm belediyelerde adaylar açıklanacak ve sonra da araziye inilecek…”
…
Bir kez daha tekrarlayalım…
UBP için Lefkoşa ve G.Mağusa olmazsa olmazıdır!
Bu kesin ve nettir…
Yukarıdaki yazımızdan sonra yaşanan gelişmeler ve gelinen nokta bunu ortaya koymuştur!
Adaylar konusunda ileride detay da vereceğimiz tehdit etme ve edilme konuları da meydana gelmiştir!
Bazı koltuklarda oturanlar sanmasın ki telefonu eline alıp sağı solu tehdit edip, kimse kendilerinden hesap sormayacak…
Yok böyle bir şey!
Onlar şimdilik sırasını beklesinler…
UBP için G.Mağusa’da durum şimdi çok daha karışık bir hal almıştır!
Cumhurbaşkanı Tatar, burada Erdal Özcenk’in aday olmasına çoktan karar vermiş ve bu kararı UBP de kabul etmiştir…
Ama işte gelin görün ki geri tepmiştir!
…
İsmail Arter önce gelen telkinler üzerine aday olmayacağını geçtiğimiz ay içinde bizzat bizi arayarak söylemiş ancak geçtiğimiz Cumartesi günü basın toplantısı düzenleyerek adaylığını açıklamıştır…
Ancak yapılan bir takım müdahaleler sonrasında tekrar geri adım atarak adaylıktan vaz geçtiğini açıklamıştır!
Tabi ki bize hayırlı olsun demek düşer!
Bu gelişme üzerine Başbakan Ünal Üstel dün sabah bölgede geniş katılımlı bir toplantı düzenleyerek Erdal Özcenk’e destek verilmesi için hararetli bir konuşma yapmış sonra da bölgede ziyaretlerde bulunmuştur…
Sonuçta Üstel ağabeylik görevinde başarılı olup Arter’in çekilmesini sağlamıştır…
…
Burada soru şudur;
Hani yerel seçimler için ittifak yaptılar ya…
DP ve YDP, UBP’nin adayını gerçekten destekleyecek midir?
Bizim bunda şüphelerimiz var zira Arter’ın adaylığını açıkladığı basın toplantısına katılan bazı DP ve YDP’liler G.Mağusa’da ittifakın filan olmayacağı mesajını vermişlerdir…
Bir de lütfen DP ve YDP Genel başkanlarına bakınız!
G.Mağusa’da ittifak ya da UBP’nin adayına destek konusunda tek bir açıklamayı bile dün yapmışlardır…
Yine bize göre, yerel seçimlerde hiçbir bölgede ittifak yapılmayacak, UBP’nin adayları sözde destekleniyor gibi bir hava estirilecektir…
Sonuç olarak ada genelinde tüm adaylar kendi ya da sadece partilerinin gücü oranında seçilip ya da seçilmeyeceklerdir!
…
Bir de bağımsız aday olacağını açıklayıp UBP’den istifa eden ve istifası kabul gören Cem Dana olayı var…
Günün karlısı kendisidir!
Kendi söylemiyle İsmail Arter tarafından kandırılmıştır!
Uzun bir süredir aday olmayacağını söyleyen Arter, Dana’yı destekleme sözü vermiş ama yine Dana’nın söylemiyle sözünü tutmamıştır…
Dana bu konuda hiddetlenmiş, aday olma kararı daha da perçinleşmiştir!
Bu gelişmelerden sonra bize gelen duyumlara göre dün Başbakan Üstel ile bir görüşme yapılmış ve kendisinden aday olmaması bir kez daha istenmiştir…
Adaylık konusunda son karar kendisinindir, ancak ailesi ve yakınları da aday olmaması konusunda kendisi üzerinde baskı kurmaya başlamıştır!
Çok büyük ihtimalle de aday olmayıp istifa ettiği partisine geri dönecektir…
Arter’in dünkü açıklaması da çok inandırıcı olmamıştır…
Deyim yerindeyse de İsmail Arter çizdiği zikzaklarla hem bölge insanına hem de hem de kendini destekleyenlere madara olmuştur!
…
Sonuçta şu an itibarıyla G.Mağusa’da iki sağ aday olan Erdal Özcenk ve bir de CTP’nin adayı Süleyman Uluçay vardır…
UBP’deki karışıklık bölgede Uluçay’a başkanlığı hediye ediyorlar algısı yaratmıştır ki bu görüş bize göre de doğrudur!
Ama bunlardan çok daha önemlisi de UBP için bölge niye çok önemli bir hale gelmiştir…
Maraş konusu olduğu kesin de Maraş’ta bundan sonraki süreçte ne olacaktır?
Hatta daha da ileri gidersek Lefkoşa’ya yeni Büyükelçi olarak atanan Metin Feyzioğlu’nun Maraş’taki olası yeni adımlar için buraya gönderildiği konuşulmaktadır…
Bu arada daha ilk günlerinde kendisi iyi bir başlangıç yapmış, yolda makam aracına öğrencileri almış, dün Lefkoşa Surlariçi’nde halkın arasına karışmış ve vatandaş ile barışık bir büyükelçi olacağı yönünde mesajlar vermiştir!
İki ülke yetkilileri arasında diyalog ve karşılıklı saygı temelini de oluşturabilirse ki bu artık olmazsa olmazımızdır, başarılı olmaması için hiçbir neden bulunmamaktadır…
MESAJ KUTUSU
Sayın Metin FEYZİOĞLU, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği görevinin ilk günlerinde iyi bir başlangıç yaparak kamuoyuyla barışık bir görev sürdüreceğiniz konusunda yorumlar yapılmaya başlandı. Bir de şu Türkiye’ye giriş yasakları konusunda bir girişimde bulunursanız çok daha iyi olacak gibi gözüküyor…
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Sayın İsmail ARTER, adaylık konusunda Türkiye’den çok önemli bir makamın rızasını aldıktan sonra adaylığınızı açıkladığınız ama dün itibarıyla bir kez daha geri adım attınız. Bu arada Süleyman bey bu karışıklıktan en çok yararlanan isim olacak…
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Sayın Özer KANLI 1 Aralık itibarıyla Kıbrıs Gazetesi’nin yeni yönetime geçeceği ve genel yayın yönetmenliği görevinizin de resmen başlayacağını duyduk. Umarız orada çalışan meslektaşlarımızın bir tekine bile zarar gelmez, bu konuda sorumluluk artık sizde olacaktır. Hayırlı olsun…
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Sayın Yusuf KISA, yolsuzlukların ve hırsızlıkların üzerine gazeteniz aracılığıyla yürüdüğünüzü beğenerek takip ediyoruz. Bir de yıllar önce sizden daire kazanan hanımefendiye kazandığı daireyi yeni yıl maksadıyla verirseniz kendisi için çok anlamlı bir hediye olacak değil mi?
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Sayın Sibel TATAR, CTP’li kadın örgütleri kadına şiddete hayır demek için acaba neden Saray’ın önünde eylem yaptılar haberiniz var mı? Sanki de burada mesaj size verilmek istendi gibi geldi bize, kendileriyle temasa geçerseniz gerekçelerini de öğrenmiş olursunuz…
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Sayın Mehmet HASGÜLER, bir elinizde bisiklet sürüp diğer elinizle cep telefonunuzda sosyal medyayı takip etmek hayli beceri isteyen bir iş olsa gerek değil mi? Bu arada kaldırımda yürüyenlere aman dikkat çok meşgulken onları görmeyebilirsiniz…
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Sayın Akın MANGA, 102 kişiyle birlikte bir müteahhitlik şirketi tarafından dolandırıldığınızı duyduk çok da üzüldük. Bu konuda mağdur olan vatandaşı örgütleyip yasal yollara başvurmak da sizin gibi başarı bir sendikacıya düşer, bu konuda çok da gecikmeyin deriz…
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Sayın Suphi COŞKUN, yerel seçim çalışmalarında bölgenizde at başı bir yarış olduğunu, birin ve ikincinin sürekli yer değiştirdiğini biliyor musunuz? Özellikle Yenierenköy’de bütün sokakları taramanız ve yanınızdakileri de ona göre seçmeniz öneriliyor…
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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, BM ile ilişkiler ve adadaki görev süreleri konusunda onlardan yanıt beklediğiniz ve gelecek mesaja göre yeni ataklar yapacağınız duyduk. İyi de bir cevap gelmezse nasıl bir taktik izleyeceksiniz bu da epey merak konusu olmaya devam ediyor…
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Sayın Cem DANA, dün günün karlısı yine siz çıktınız. Hem partinize geri döndünüz hem de aile ve yakınlarınızı mutlu ettiniz. Bakalım partinizin kazanması için yeterli desteği sağlayacak mısınız yoksa dostlar alışverişte görsün modunda mı olacaksınız, artık hep birlikte göreceğiz değil mi?
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Sayın Suphi ASİLTÜRK, aday olur gibi olmayacağınızı günler önce yazmıştık tabi ki haklı çıktık. Şimdi soru şu, istediklerinizi aldınız da mı adaylıktan çekildiniz yoksa sırf iş ola mı aday olacağınızı açıklamıştınız…
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Sayın Ali KAMACIOĞLU, Sanayi Odası olarak yerli su üretimi yapanları neredeyse düşman ilan eden TUTDER’i yerinde ve zamanında eleştirerek foyalarını da ortaya çıkarmış oldunuz, tebrik ederiz. Umarız onlar da dersi almışlardır bir daha böyle karalamalara başvurmazlar…
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