Rum saldırıları sonucu 6 Şubat 1964'te hayatını kaybeden Arpalık şehitleri için bugün Tekke Bahçesi'nde tören düzenlendi.

Arpalık şehitleri Hasan Mulla, Hasan M. Mustafa, İsmail Musa Mani, Mehmet Hüseyin ve Mustafa Osman Margili törenle anıldı.

Törende Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Dernek Genel Sekreteri Mehmet Kasabalı konuşma yaptı. Kasabalı konuşmasında, 60 yıl önce Arpalık mücahitlerinin, ENOSİS hayalleriyle Akritas Planı’nı uygulamaya koyan Rumların yoğun saldırılarına karşılık vererek direndikleri gün olduğunu kaydetti.

“Türklük uğruna canlarını veren ve bu adada biz de varız diyen Arpalık köylüleri yoğun saldırı esnasında 5 şehit vermiştir.” ifadelerini kullanan Kasabalı, 1964 yılında Lefkoşa İlçesi’nin Arpalık köyünü hedef alan Rumların büyük çapta saldırıya geçtiğini belirtti.

Kasabalı sözlerine şöyle devam etti:

“Arpalık saldırısı Rum sürülerinin yarattığı bir barbarlık faciasıdır. Bir avuç kardeşlerimizin ise köylerini savunduğu şanlı bir mücadeleydi. Aziz Şehitlerimiz, İsmail Musa Mani, Ali Hasan Mulla, Mehmet Hüseyin Büyük, Mustafa Osman Margili ve Hasan Mulla Mustafa’yı Rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.”