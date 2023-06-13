Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan Seyfi Koç dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Çağlar, duruşmada olguları aktardı.

Ömer Çağlar, Girne’de bir arkadaşının evine misafir olarak giden zanlının, arkadaşının 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğunu; penisini kalçalarına sürerek cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Polis, kız çocuğunun annesinin şikayeti üzerine zanlının Değirmenlik bölgesinde tespit edilerek, tutuklandığını ifade etti.

Ömer Çağlar, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede çocuklarla ilgili birçok video ve fotoğraflar belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının başka suçlarının da ortaya çıkabileceğini söyledi. Polis, kız çocuğunun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde iki çocuk psikiyatrisi tarafından muayene edildiğini ve tıbbi raporun beklendiğini söyledi. Polis memuru Ömer Çağlar, zanlının da Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirileceğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının cep telefonun incelemesinin sürdüğünü, alınacak ifadeler olduğunu ve beklenen tıbbı raporlar olduğunu açıkladı. Polis memuru, soruşturma aşamasında zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.