Seçim yarışının, 13 Ağustos'ta düzenlenen ön seçimlerde en yüksek oyu alan aşırı sağcı popülist aday Javier Milei, ana muhalefet ittifakının adayı Patricia Bullrich ile iktidarda olan "Peronist" ittifakı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa arasında geçmesi bekleniyor.

Ön seçim sonuçlarının çoğunlukla genel seçimle benzer çıkması nedeniyle Milei'nin birinci turda en çok oyu alacağı düşünülüyor.

Ülkede 5 adayın devlet başkanı olmak için yarışacağı belirtilse de bütün anketlerde Milei, Bullrich ve Massa, belirgin şekilde ön plana çıktığı için diğer adaylara çok da şans tanınmıyor.

- Anketler, Milei'yi işaret ediyor

Arjantin'de genel seçimlerden önce yapılan anketler, Milei'nin ilk turda kazanacağına işaret ediyor.

Çok sayıda anket şirketinin seçim araştırmalarında, Milei'nin oy ortalaması yüzde 34,6 olarak görünürken, Massa yüzde 30,4, Bullrich ise yüzde 26,1 olarak gösteriliyor.

Ülkedeki seçim yasasına göre, bir adayın devlet başkanı seçilebilmesi için ilk turda geçerli oyların yüzde 45'ini alması ya da en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor.

Seçimlerin ilk turunda bunların gerçekleşmemesi durumunda 19 Kasım'da halk, bir kez daha sandık başında olacak.

- Arjantin'in tartışmalı siyasi figürü Milei, aşırı görüşleriyle dikkati çekiyor

Özgürlük Gelişimi (La Libertad Avanza) partisinin adayı ve ekonomist olan Milei, Arjantin Merkez Bankasının kapatılmasını ve dolarizasyonu savunmasından ötürü ülkede tartışmalara neden oldu.

Eski televizyon yıldızı ve kendine özgü bir yaşam tarzı olan 52 yaşındaki Milei, bazı bakanlıkların kapatılmasına ve devlete ait tüm işletmelerin özelleştirilmesine, kamu harcamalarının da kısılması gerektiğine vurgu yapıyor.

Mevcut durumdan hoşnutsuz kitlelerde, popülaritesi hızla yükselen Milei, seçildiği takdirde Arjantin'de görülmemiş "radikal değişimler" yapacağını söyledi.

Ön seçimleri ikinci sırada tamamlayan Değişim İçin Beraber Koalisyonu Lideri 67 yaşındaki Bullrich ise suç örgütlerine karşı sıkı mücadele ve kamu harcamalarının kısılmasını vadediyor.

- "Süper Bakan" Massa

Vatan için Birlik adayı Ekonomi Bakanı Massa, ön seçimlerde aldığı yüzde 27 oy oranı ile 3. sırada yer almasına rağmen Milei'yi en çok zorlaması beklenen adaylar arasında görülüyor.

Ülkede "süper bakan" olarak adlandırılan 51 yaşındaki Massa, ABD ve finans çevrelerince destekleniyor.

Diğer adaylardan Vatanımız İçin Yapalım Partisi adayı Cordoba Eyaleti Valisi Juan Schiaretti kırsal kalkınmayı, uyuşturucuyla mücadeleyi, orta ve küçük işletmelerin teşvik edilmesini savunuyor.

Sol ve İşçi Cephesi adayı aktivist Myriam Bregman ise Uluslararası Para Fonu (IMF) politikalarından tamamen ayrılmayı düşündüğünü, istihdam ve asgari ücretin artırılması için çalışacağını belirtti.

- Latin Amerika'nın 3. en büyük ekonomik gücü

Latin Amerika ülkeleri arasında yüksek eğitimli nüfusu ve bölgedeki ekonomik potansiyelinin güçlü olması nedeniyle Arjantin, Brezilya ve Meksika'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

Arjantin'de durdurulamaz hızla artan enflasyon yüzde 130'u aşarak, son yılların en yüksek seviyesini görürken, ulusal para birimi peso da dolar karşısında ciddi değer kaybına uğradı.

Uzmanlar, ülkede seçimi hangi aday kazanırsa kazansın, pesonun dolar karşısındaki değer kaybının yüzde 70 daha artacağını tahmin ediyor.

- "Bu kriz ortamından büyük bir gizem çıkabilir"

Arjantin basınına değerlendirmede bulunan Politik Analist Nacho Montes, ekonomik kriz ve Arjantin pesosundaki büyük değer kaybının, halkın seçim tercihinde etkili olacağını savundu.

Ülkenin "ölümcül bir krizden" geçtiğini dile getiren Montes, "Şu anda kimin kazanacağı ya da sonuçların ikinci tura kalıp kalmayacağını belirlemek zor, hatta tahmini bile karmaşık görünüyor. Bu kriz ortamından büyük bir gizem çıkabilir." ifadesini kullandı.