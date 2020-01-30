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Arıklı Yanlış Noktada

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

30 Ocak 2020, 08:31

Erhan Arıklı makuldu.

Bir süre öncesine dek.

Derviş Gezer olarak destekledim.

Toplumdaki kardeşlik duygusunu ajite edenlere karşı.

Ancak Arıklı belli ki olduğu yerde durmuyor artık.

Niyazi Kızılyürek'in vatandaşlığını sorgulayabiliyor.

Kök Kıbrıslı bir kişinin!

Ve maalesef bu sorgulama kendisinin de sorgulanmasının önünü açıyor.

Bu yüzden burada durmalı Erhan Arıklı.

Kızılyürek''in vatandaşlığını sorgulayamaz!

Eğer bundan bir siyasi çıkarım bekliyorsa daha da kötü.

Çünkü Kızılyürek Kıbrıslı!

Buraya kadar tamam mı Sn.Arıklı?

*****

Erhan Arıklı'ya hatırlatmak farz oldu.

Kızılyürek'e vatandaşlık verildi mi sorusu abes birincisi.

İkincisi Kıbrıslılara vatandaşlık verilmez çünkü öyle doğarlar.

Bunu sorgulamak farazi.

Ancak başka soruları fitilleyebilir.

En başta diğer cephenin Zaroğlu'nu sorgulaması gibi.

Çünkü Arıklı'nın sorgusu tam bir fraksiyonist tutumu.

Ve domino etkisi yaratmaya muktedir.

Bu noktada acaba diyorum.

Acaba Arıklı bunu bilinçli mi yapıyor?

Kızılyürek,i kullanıp Zaroğlu'nu mu sahneye itiyor?

*****

Her ne hal ise!

Burada Kızılyürek'i destekleyip desteklememek bahis konusu değil.

Kanaatime göre Kızılyürek toptan yanlış zaten.

Ama aynı şekilde Arıklı da toptan yanlış yapmış.

Kök Kıbrıslı birisinin vatandaşlığını sorgulamış.

Üzgünüm Arıklı sorgulayamazsın.

Sorgularsan da bir an gelir başka sorgulamaların önünü açarsın.

Yani herşeyin bir bedeli var.

Ha, sorguladığın Kızılyürek'in tavır ve tutumu ise iş başka.

Yaptıkları demokratik yaklaşım içinde ise bunu hazmetmeniz gerekecek.

Değilse de savcılığı göreve davet edersiniz.

Ama bu şekilde olmaz.

Yanlış maalesef.

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