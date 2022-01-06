Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Yeniden Doğuş Partisi son seçimde yakaladığı ivme ile dikkatleri üzerine çekti.
Hükümete girme şansı da buldu.
Peki bu sürecin hakkını verdi mi?
Buna seçmen karar verecek...
Özellikle UBP ile hükümetteyken yaşadığı restleşme UBP'den çok YDP'ye zarar verdi.
UBP'liler ile girdiği polemikler zamanla iki parti arasında iplerin kopmasına yol açtı.
Bu restleşmelerin devamını şimdi de görüyoruz.
UBP açıkça Erhan Arıklı'dan rahatsız.
Arıklı'nın içinde olduğu bir ortaklık çok da istedikleri bir şey değil.
Gerçi siyasetin ne getireceği hiç belli olmaz.
YDP'nin seçim öncesi yaşadığı kırılma noktalarından birisi de Bertan Zaroğlu'nun partiden kopuşuydu.
Kim haklı kim haksız konusuna girmeyeceğiz ama iki tarafın da stratejik hata yaptığı açıkça ortada.
Zaroğlu önce parti kurdu sonra UBP'li oldu.
YDP'de ise baraj sorunu konuşulmaya başladı.
YDP'nin baraj sorunu var mı peki?
Arıklıya göre bir algı yönetimi yapılıyor. Özellikle UBP kanadı YDP'yi baraj altında görmek istiyor.
Peki gerçekte öyle mi?
Erhan Arıklı'nın yakın çalışma arkadaşlarının fikir ayrılığı yüzünden kendisiyle ters düştüğünü biliyoruz.
Adaylık sıralamasında da hakkettiği yeri alamadığı için küsenler az değil...
YDP'yi zor günler bekliyor. Şu an oy oranı en çok merak edilen partidir YDP...
DP'den fırsat bulabilirse kilit parti olabilir ama UBP ile nasıl anlaşır tartışma konusu...
Anketleriyle iddiasını ortaya koyan Murat Gezici de son anketinde YDP ile ilgili genel kanıyı doğrular tezler de bulunmuş.
Gezici, anketinde YDP’nin parti içi kavgalar yüzünden ciddi kan kaybına uğradığını, Arıklı’nın sadece kendisini ve kendisine yakınları gözeten bir politika izlemesinin partiden ciddi uzaklaşmalara neden olduğunu savunuyor.
Zaroğlu’nun ardından Turan Büyükyılmaz’ın ve ekibinin de ‘Erhan Arıklı’nın olduğu yerde olmam’ yönünde açıklama yaparak partiden uzaklaşmasını kan kaybı olarak görüyor.
Erhan Arıklı kurt bir siyasetçidir, tecrübelidir.
Son zamanlarda özellikle kendini YDP'ye yönelik eleştirilere karşı sürekli bir savunmada görüyoruz.
Sürekli kendilerine yönelik algı yönetimi yapıldığından şikayetçi.
Kendisine tavsiyemiz savunma hattından çıkıp artık atağa kalkmasıdır.
Bu seçim YDP için son şans olabilir.
Atağa kalkıp bekleneni veremezse tabanda rakip partilere kaymalar kaçınılmaz olur.
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MESAJ KUTUSU
Sayın Narin Ferdi ŞEFİK, KKTC’ye Adalet Bakanlığı getirilmesi için hemen herkes bir şeyler söyledi ama asıl konuşması gereken siz nedense tek bir kelime bile etmediniz. Böyle bir bakanlık bizim için uygun mudur, bu konuda Yüksek Mahkeme Başkanı olarak nasıl bakıyorsunuz?
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Sayın Fikri ATAOĞLU, Gezici anketinde üçüncü sırada çıktıktan sonra dün akşam parti kurmaylarını toplayarak geniş katılımlı bir toplandı yaptığınızı duyduk. Seçim çalışmalarını yoğunlaştırıp hedefi en az 7 vekil olarak belirlediğiniz söyleniyor. Bu arada parti camiasında heyecan yükselmiş hadi bakalım hayırlısı…
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Sayın Yeşim DEDE, TDP G.Mağusa adayı olarak bölgede bütün gözler sizin üzerinize çevrilmiş. Özellikle yeni yüz görmek isteyen partili partisiz gençlerden büyük destek mesajlarınız yağıyor. Bakalım yılların geleneğini bozup Meclis’e adımınızı atabilecek misiniz?
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Sayın Deren OYGAR, Sağlık Üst Kurul Başkanı olarak vakaların daha da artması durumunda genel seçimleri yaptırıp iptal ettirme konusunda tek yetkili olduğunuz ve önümüzdeki vaka sayılarına bakarak iptal kararı alabileceğiniz konuşulmaya başlandı. Eğer böyle bir karar alırsanız tarihe geçeceksiniz…
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Sayın Serdar DENKTAŞ, eşinizle birlikte sosyal medyada İzmir marşı göndermesi yapmanız hayli manidar karşılandı. Bu arada bu paylaşımın genel seçimlere nasıl etki edeceği de tartışılmaya başlandı. Vardır mutlaka gelecek için bir planınız değil mi?
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Sayın Remzi GARDİYANOĞLU, devlette çalışan hekimler yaşanan hassas süreci dikkate almayarak hasta bakmama eylemi başlattılar. Serbest hekimler olarak bir girişim yapacak mısınız yoksa artık bu işlerden bıkıp usandınız mı?
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Sayın Armağan CANDAN, genel seçim çalışmalarında bu kez hayli zorlanacağınız konuşulmaya başlandı. Karma oylara ağırlık vermeniz konusunda tavsiyeler yapılmaya başlandı. Geri sayım başlamışken bütün radarları açık tutmakta yarar görüyoruz…
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Sayın Murat GEZİCİ, yine bir anket yayınlayarak ortalığı toz duman ettiniz. Bu arada dün açıkladığınız anketi önemli makamda oturan birisi için ücretsiz olarak yaptığınız iddia ediliyor. Ufukta yeni anketler de geliyormuş, hadi bakılım hayırlısı…
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Sayın Gökhan ALTINER, seçim programları yoğun bir şekilde devam ederken çok yakında evde nüfusun 3 kişi olacağını duyduk. Madem ki bebek geliyor artık şu puro meselesini bir kez daha düşünmek gerek değil mi?
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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, genel seçim çalışmalarında parti ziyaretlerinde hayli göz doldurduğunuz ve sizi dinleyenlerin beğenisini aldığınız söyleniyor. Kazanmanız taktirde partinizin bölgedeki vitrini olacaksınız, karma oylar da en büyük avantajınız olacak gibi gözüküyor…
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Sayın Ali PİLLİ, Sağlık Bakanlığı olarak PCR testlerinin 100 TL olacağı konusunda açıklama yaptıktan sonra bu işi yapan hastaneler Bakan Pilli hangi dünyada yaşıyor diye soru mesajları göndermeye başladı. Bu arada şu anki ortak kavga değil uzlaşı ortamıdır, onlar da cebinden para ödeyip beleşe test yapacak halleri yok ya!
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