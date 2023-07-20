Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve pistinin açılış törenine katıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arıklı, yeni terminal binası ve pistinin kurdele kesme merasiminde de yer aldı.

Açılışın ardından bir açıklama yapan Arıklı, “Ülke ekonomisinin kanatlanmasına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması yolunda yeni ufuklar açmasına vesile olmasını dilediğim, halkımızın yıllardır beklediği Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası ve pistini açmış bulunuyoruz. Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası ve pisti, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değil, tüm adada şimdiye kadar ulaşım alanında yapılmış en büyük yatırımdır” diye konuştu.

- “Ercan Havalimanı KKTC’nin gururu olmuştur”

“Kendi enerjisini üretebilen, 9 körük ve toplamda 19 uçağın aynı anda park edebileceği apron sahası, dünyanın en büyük yolcu uçağı A380’in iniş yapabileceği, son teknoloji cihazlarla donatılmış pisti ile Ercan Havalimanı KKTC’nin gururu olmuştur” diyen Arıklı, bu yatırımın gıpta ile bakılacak, kıskanılacak bir şaheser olduğunu kaydetti.

Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yıllardır haksız bir şekilde ve gayrı insani olarak doğrudan uçuş kısıtlamasının uygulandığını anımsatarak, bu yatırım sayesinde KKTC’nin, sivil havacılıkta kendine saygın bir yer edindiğini vurguladı.

Sadece ve yurtdışından gelen turistlerin değil, aynı zamanda Kıbrıslı Rumların da yeni havalimanından seyahat etmenin keyfini yaşayacağını belirterek, nihai hedefin Kıbrıs Türkü’nün dünyaya açıldığı tek hava kapısı olan Ercan Havalimanı’nı uluslararası uçuşlara açmak olduğunu kaydetti.

Arıklı, açıklamasında, şunları kaydetti:

“Bu yatırımın yapacağı etki, ülke tanıtımına ve ekonomisine vereceği katkı bir yana, bölgesel ve uluslararası etkisi de büyük olacak. Doğrudan uçuşların başlamasına olumlu katkı yapacağını düşünüyorum. Ve o günden sonra Ercan Havalimanı, hava ulaşımında bölgesel bir merkez haline gelecek.

Bu eserin tamamlanması için bakanlığımız ve bağlı daire personeli gecesini gündüzüne katmış, diğer devlet kurumları ile birlikte canla başla çalışmıştır. Bunun yanında havalimanını açılışa hazır hale gelmesi için katkıda bulunan tüm Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında Türkiye Cumhuriyeti halkına şükranlarımı sunarım.

Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve pistinin halkımıza ve devletimize hayırlı olmasını dilerim.”