Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 1 Ağustos nedeniyle mesaj yayımladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arıklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1 Ağustos, Kıbrıs Türkleri için en önemli tarihlerden biridir. Kıbrıs'ta Türk varlığının bir daha sona ermemek üzere başladığı ve varlığını sürdürmesi adına Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kıbrıs Türkü’nün verdiği mücadelenin başlangıcıdır 1 Ağustos. 1 Ağustos aynı zamanda güvenliğimizin kalıcı olarak temin edildiği, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın kurulduğu gündür.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çıkan tüm yollar 1 Ağustos'tan geçmiştir. Bu önemli günde, vatanımıza canımız pahasına sahip çıkacağımızı dünyaya bir kez daha haykırıyoruz. Kıbrıs'ın fethinin 452'nci, Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluşunun 65'inci, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun 47'nci yıldönümü ve Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun. Bu yolda şehit düşen atalarımızın ruhları şad olsun. 1 Ağustos kutlu olsun.”