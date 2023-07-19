Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yok olmamak için var gücüyle direnen, her türlü baskı ve şiddete rağmen ayakta kalmayı başaran Kıbrıs Türkü’nün, Mutlu Barış Harekatı sayesinde kendi devletine sahip olabildiğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yaptığı yazılı açıklama şöyle;

“Sevgili vatandaşlarım,

Yarın 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 49. yılını bir kez daha coşku ile kutlayacağız. Yok olmamak için var gücüyle direnen, her türlü baskı ve şiddete rağmen ayakta kalmayı başaran Kıbrıs Türkü, Mutlu Barış Harekatı sayesinde kendi devletine sahip olabilmiştir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Uluslararası Anlaşmalara dayanan haklı müdahalesi sayesinde Kıbrıs Türk Halkı, esaretten kurtulma mücadelesi yerine bugün, sahip olduğu devleti dünya sahnesine çıkarma, kendi ayakları üzerinde duran bir yapı inşa etme mücadelesi veriyor.

Bu yıl 20 Temmuz’un bizler için ayrı bir anlamı var. Ülke ekonomisinin kanatlanmasına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması yolunda yeni ufuklar açmasına vesile olmasını dilediğim Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası ve pisti, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. 20 Temmuz ile özgürlük ve barışa kavuşmamız nedeniyle yaşadığımız sevinç, Kıbrıs Türkü için maddi ve manevi değeri büyük olan bir eserin hizmete alınması ile daha da katlanacak.

20 Temmuz 1974’te en zor zamanlarımızda, tüm dünyayı karşısına alarak bizlerin yanında olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen 49 sene sonrasında, hayatın her alanında Kıbrıs Türküne verdiği desteği artırarak sürdürüyor. Buna karşılık olarak, hükumet ortaklarımızla birlikte ülkenin daha da ileriye gitmesi için gerekli adımları kararlılıkla atmalıyız.

20 Temmuzlar, geçmişi yad ederken geleceğe umutla bakmaktır.

Kıbrıs Türkünün özgürlüğe kavuşması için hayatını ortaya koyan başta liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Denktaşı, Mutlu Barış Harekatı’nın emrini veren Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanlarından Bülent Ecevit’i ve bu yolda şehit düşen veya bugün hayatta olmayan Mehmetçik ile Mücahitleri saygı ve rahmetle anıyorum. Özgürlük mücadelesi veren, bugün hayatta olan veya aramızdan ayrılmış olanlara en derin şükranlarımı sunarım.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramınız Kutlu olsun.”