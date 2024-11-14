Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ayşe Kanlıada başkanlığındaki Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arıklı, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kanser Hastalarıa Yardım Derneği’nin ülkenin en tanınmış sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu belirten Arıklı, zor durumdaki insanlara el uzatarak paha biçilmez bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Kanserin çaresiz bir hastalık olmadığını belirten Arıklı, erken teşhisin hayat kurtardığını, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin de halkı bu konuda bilinçlendirerek çok değerli bir misyon üstlendiğini kaydetti.

Bakan Arıklı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin halka daha iyi hizmet verebilmesi ve üstlendiği misyonu daha etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için bina talebinde bulunduğunu, bu konuyu hükümetin gündemine getireceğini ve gerekli desteğin sağlanması için çalışacağını ifade etti.