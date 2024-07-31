Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, amaçlarının halka hizmet olduğunu belirterek, , Dağyolu'nda 30 yıldır köy halkının ihtiyacı olan yolun kendi hükümet döneminde yapılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Dağyolu (Fota) köy kahvesinde halkla sohbet eden Arıklı, Dağyolu’nda devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

İnceleme sırasında Arıklı’ya, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu ve köy muhtarı Mustafa Arapçavuşoğlu eşlik etti.

Basına açıklamada bulunan Arıklı, 30 yıldır yapılmayan Dağyolu yolunun kendi hükümet dönemlerinde 16 günde bitme aşamasına gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

3,4 kilometrelik yolun Karayolları Dairesi’nin kendi imkanlarıyla yapıldığına dikkat çeken Arıklı, uzun yıllar adanın en önemli Türk köyü olan Dağyolu vatandaşlarının ihtiyaçlarını gidermenin önemine vurgu yaptı.

Başbakan’ın talimatı üzerine köyün ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yapılan köy yolunun Alayköy’e bağlanması için 2025 yılında yol yapım projesi kapsamında yol yapılacağını dile getiren Arıklı, böylece çıkmaz yolun Alayköy yoluna bağlanacağını kaydetti.

Köy muhtarı Mustafa Arapçavuşoğlu da konuşmasında, köyün ihtiyacı olan yol yapımından dolayı duydukları memnuniyeti belirtti.

Süreçte emeği geçen herkese teşekkür eden Arapçavuşoğlu, yolun erken zamanda yapılarak köy halkının mağduriyetinin giderildiğini kaydetti ve Bakan Arıklı ve ekibine köy halkı adına teşekkür etti.