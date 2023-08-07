Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs TV’de yayınlanan ve Haluk Yerli’nin hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Sabah’ adlı programa konuk oldu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, sın dönemlerde meydana gelen ve ölümle sonuçlanan trafik kazalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“BAZI YOLLARI EKEONOMİK SIKINTILARDAN DOLAYI ONARMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ”

Yolların istenilen seviyede olmadığını kaydeden Arıklı, “Bazı yolları ekonomik sıkıntılardan dolayı onarmakta güçlük çekiyoruz” dedi.

Arıklı, yollardaki eksikliklerin yanında yapılmış ve düzgün olan yollarda da kazaların artarak devam ettiğine dikkat çekerek, “Kaza sebeplerinin başında ‘aşırı sürat ve alkollü araç kullanma’ geliyor” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEDE 100 BİNİN ÜZERİNDE EHLİYETLİ VAR, HEPSİNİN BAŞINA BİR POLİS Mİ KOYALIM?”

Tedbir alınmadığı ve kazaların bu sebepten dolayı yaşandığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Arıklı, “Ülkede 100 binin üzerinde ehliyetli var, hepsinin başına bir polis mi koyalım?” diye sordu.

Arıklı, alkollü ve süratli araç kullanılmaması için toplumsal bir mücadele verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Biz imkanlarımız ölçüsünde üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“KARAYOLLARI DAİRESİ’NİN EKSİKLERİNİ TAMAMLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Karayolları Dairesi’nin yıllardır atıl vaziyette bulunduğunu dile getiren Arıklı, “Karayolları Dairesi’ni geliştirmeye ve eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz” dedi.

Bakan Arıklı, yollarda yaşanan sıkıntıları ‘yılların ihmali’ olarak nitelendirerek, “Yol çalışmalarını peyderpey yapıyoruz” ifadelerini kullandı.