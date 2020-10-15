Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

Çok eski zamana varan dostluğumuz vardır...

Sevdiğimiz değer verdimiz bir abimizdir!

Siyasette belki de beklemediği bir noktaya ya gelmiştir, sayarız severiz ama konu artık başka yerlere çekilmeye başlanmışsa da eleştiri hakkımızı kullanırız…

Burada 7 bin 500 üyeli, ki bu kendi resmi açıklamalarıdır, Arıklı’ya niye sadece sandıktan 5 bin 900 oy çıktığını da yargılamayacağız çünkü bu da partilerinin kendi iç sorunlarıdır…

Ama artık şunu sorgulamak da şart olmuştur;

Arıklı’nın dün canlı yayında Tatar’a destek verdiği açıklamasını duyduktan sonra ne yazık ki hayretler içinde kaldık…

Arıklı’nın, Tatar’a verdiği desteği filan konu etmiyoruz çünkü bir parti başkanı olarak en doğal hakkıdır, biz her bir oya saygı duyan, kime olursa olsun demokrasinin bir gereği olarak algılar, sonsuz saygı duyarız!

Ona diyeceğimiz bir şey yoktur…

…

Ama artık Arıklı da şu sözlerle tehlikeli sularda yüzmeye başlamıştır;

“Türkiye’yi sevenler bir tarafta olmalıdır…”

Böyle bir açıklama yenilir yutulur değildir!

İçimize de sindiremeyiz…

Hele de bunu Anadolu’dan gelip burasını vatan bildiğini söyleyen birine hiç yakıştıramayız!

İşte asıl böyle açıklamalar ülkede kutuplaşmalara ve kamplaşmalara neden olur…

Yıllardan beridir yazarız, bu ülkenin başına gelebilecek en büyük tehlike Türkiyeli-Kıbrıslı kavgasının gündeme getirilmesi için yapılan gayretlerdir!

Bu ülke sınırları içinde yaşayan herkes bilir ki, bu şartlarda Türkiyesiz bir Kıbrıs Türkü ‘nün ayakta kalma şansı yoktur…

İki ülke insanının da geçmiş bağları Anadolu topraklarında birleşir!

Daha da ileri gidecek olursak, bu ülkede Türkiye’yi sevmeyen tek bir kişi bile bulamazsınız…

Bu ülkede Türkiye düşmanlığı değil sadece bir takım siyasi nedenlerle siyasilere yapılan tepkiler vardır o da gayet doğaldır!

…

Kıbrıs Türkünün Türkiye sevdasını sorgulamak kimsenin haddine değildir…

Ülke insanın ezici çoğunluğu adada çözüm sağlanıncaya kadar Türkiye’nin garantörlüğünden yanadır!

Yine adada bir çözüm sağlanıncaya kadar ki ufukta böyle bir şey görülmemektedir, Kıbrıs Türkünün güvenliğini saylayacak olan Türk Silahlı Kuvvetleridir…

Şu anda Türkiye düşmanı ilan edilmeye çalışanların büyük bir bölümü eğitimini Türkiye’de tamamlamıştır, evlatlarını yine Türkiye’deki okullarda okutmaktadır, bu gelenek hiçbir zaman bozulmayacaktır…

Sağlıkta burada olmayan tedaviler yine Türkiye’de yapılmakta, bu konuda tüm kapılar Kıbrıs Türküne sonuna kadar açıktır!

Kıbrıs Türkünün büyük bir çoğunluğunu yaz tatillerini Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde geçirir, her bir yere gidip de döndüğünde hayran olduklarını anlatır, Anadolu halkı ile bütünleşir…

Türkiye’de her hangi bir takımı tutmayanların sayısı çok azdır!

Hemen herkesin evinin bir köşesinde tuttuğu Türk takımının forması, bayrağı ve şapkası vardır…

Hafta sonları derbi maçlarda uçaklar dolusu Kıbrıs Türkü uçaklar dolusu oraya akın ederler!

…

Bu gerçekler ortada dururken bir parti başkanının ortaya çıkıp, Türkiye’yi sevenler bir yana sevmeyenler bir yana diye ayırımcılık yapması bu ülkeye verilecek en büyük zararın başında gelmektedir…

Ne demekmiş Türkiye’yi sevmek ya da sevmemek!

Bunun bir ölçüsü mü var, ya da bunu seçimler uğruna Arıklı mı belirleyecektir…

Bu cüreti nasıl göstermektedir!

Ya da kurduğu ve başına geçtiği partisinin bundan sonraki politikaları bunun üzerine mi olacaktır?

Bu ırkçılık, halkı bölmeye çalışmak, kutuplaşmaya meydan yaratmak değildir de nedir!

18 Ekim tarihi KKTC’nin Cumhurbaşkanını belirleyici bir tarihtir, ertesi gün siyaset bitecek Kıbrıs Türkünün en büyük özelliği olan kucaklaşma ve hoşgörü başlayacaktır…

Arıklı’nın haddini aşan açıklamasını şiddetle kınıyoruz!

MESAJ KUTUSU

Sayın Erhan ARIKLI, Anadolu’nun bağrından gelip burasını vatan bilen bir siyasi parti başkanının dünkü talihsiz açıklamaları kendi partinizin içinde bile şaşkınlık ve hayretle karşılandı. Umarız böyle bir açıklama basit bir gaftan ibarettir ve bir kurgudan ibaret değildir…

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Sayın Serdar DENKTAŞ, DP’yi seçimlerde sizi desteklemediği iddiasıyla partiden istifanız hem partinizde hem de kamuoyunda şok etkisi yarattı. Biz yine de aktif siyaseti sonlandıracağınızı düşünenlerden değiliz, yeni bir sürpriz ile geri dönüş yapacağınızı tahmin ediyoruz.

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Sayın Ali ÇAYGÜR, 11 Ekim seçim gününde karantina otellerinde kalan bazı vatandaşların özel izinli olarak oy kullanmak için ayrıldıklarını ama hiçbirinin de otele dönmediğini biliyor muydunuz? Uyarma ihtiyacı hissettik!

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Sayın Hasan ESENDAĞLI, Barolar Birliği olarak Anayasa değişikliğine biraz destek verseydiniz sonuç şimdi çok farklı olabilirdi. Sanırız siz bu konuda perde yaşanan siyasi gelişmeliri pek iyi takip edemediniz gibi geldi bize! Elbette dünyanın sonu değildi ama mahkemelerin yükünü en iyi bilenlerden birisiniz…

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Sayın Ersin TATAR, seçimlerden hemen sonra DP’den çok önemli isimlerin UBP’ye geçeceğini biliyor muydunuz? Umarız yeni süreçte bu gelişmeleri iyi değerlendirip genel seçimlerde bir avantaj olarak kullanabilirsiniz…

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Sayın Sunat ATUN, olası bir genel başkanlık kurultayında genel başkanlık listesinde sizin de adınız anılmaya başladı. Oysa biz sizin böyle bir düşüncede olmadığınızı gayet iyi biliyorduk. Acaba diyoruz seçimler öncesi birileri partiyi karıştırmak için böyle operasyonlar mı düzenliyor?

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Sayın Yenal SENİN, parti başkanı olarak değil sıradan bir vatandaş olarak seçim sonuçlarını duygusal bir şekilde değerlendirmeniz partili partisiz çok kişi etkilemiş. Daha siyasetin başındasınız zaman geçtikçe siyasi olgunluğa da ulaşacaksınız, fazla da kafaya takmayın deriz…

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Sayın Remzi GARDİYANOĞLU, özel hastanelerde çalışan devlet hekimleri konusunda yaptığınız mücadele sonuçlanmış ve artık Başsavcılık da bu konuda karar üretmiş. Bu arada yeni yargı süreci başlatacağınızı da duyduk, gazanız mübarek olsun…

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Sayın Kemal Deniz DANA, seçim sürecini fazlasıyla sessiz geçirip daha çok perde gerisinde çalıştığınız konuşuluyor. Bakalım emekleriniz Pazar akşamı belli olacak sonuçları nasıl yansıyacak, hep birlikte göreceğiz artık…

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Sayın Meryem ÖZKURT, seçim sürecinde her ne kadar bazı kesimler tarafından eleştirilseniz de en azından bizim izlediğimiz kadarıyla çok da yayınlar sırıtmadı. Artık adayların seçim heyecanına vereceksiniz bazı açıklamaları, kolay değil ülkenin en tepisindeki makama oturmak için çaba sarf ediyorlar…