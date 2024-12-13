Araştırmacı, Yazar, Arkeolog Tuncer Bağışkan’ın Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne devredilen arşivinin dijitalleşme süreci başladı.

Ailesi tarafından Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne devredilen Tuncer Bağışkan’ın arşivi yapılacak tasnif ve dokümantasyon çalışmalarının ardından kaynağına sadık kalınacak şekilde dijitale aktarılacak.

Bağışkan’ın Kıbrıs’ın kültürel mirasına ilişkin çalışmaları, araştırmaları ve eserleri, dijitale aktarılma çalışmaların tamamlanmasının ardından halka açılacak.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam ve Tuncer Bağışkan’ın ailesi adına kızı Özlem Arhun, dijitalleşme süreci ile ilgili bugün basına açıklamada bulundu.

-Sadrazam

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam, Dairenin temel görevinin araştırma ve arşiv değeri olan bilgi, belgeleri gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyleyerek, bu yönde sadece devletin değil kişi ve kurumların da arşivlerini değerlendirdiklerini belirtti.

Bu çerçevede ailesinin, Tuncer Bağışkan’ın arşivini Daireye aktardığını dile getiren Sadrazam, dijitalleşme aşamalarıyla ilgili bilgi verdi.

Sadrazam, sürecin meşakkatli olduğunu, zaman aldığını söyleyerek, çalışmaları haziran ayında tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Tasnif ve dokümantasyonun ardından belgelerin dijitalleşip sanal ortamda yayınlanacak şekilde düzenleneceğini dile getiren Sadrazam, eserlerin kaynağına sadık kalarak dijitale aktarılacağını belirtti.

Sadrazam, Tuncer Bağışkan’a “Arşiv Onur Ödülü” verdiklerini, Bağışkan’ın arşivde çalışmalar yapmış, kendilerine yardımcı olmuş, arşivin bugüne gelmesine katkı sağlamış biri olduğunu kaydetti.

Bağışkan’ın birçok farklı alanda değerli eserler bıraktığını söyleyen, “Bizim görevimiz bu eserleri gelecek nesillere aktarmaktır. Bağışkan’ın ailesi örnek bir davranış sergiledi onlara çok teşekkür ederim.” diyen Sadrazam, bu davranışın herkese yol göstermesi ve arşivlerini bağışlamaları çağrısında bulundu.

-Arhun

Tuncer Bağışkan’ın kızı Özlem Arhun da babasının Eski Eserler Dairesi’nde çalıştığını, arkeolog, araştırmacı, yazar olarak birçok eser ortaya koyduğunu belirtti.

Arhun, Bağışkan’ın “araştırma yapmak isteyenler için önemli bir arşivi olduğunu” söyleyerek, babasının eserlerinin dijital ortamda yayınlanarak gelecek nesillere ulaşacak olmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Bağışkan’ın kitaplarını da dijitale aktarma hedefleri olduğunu dile getiren Arhun, babasının eserlerine dünyanın her yerinden ulaşılabilmesi adına web sitesi hazırlamayı da planladıklarını belirtti.