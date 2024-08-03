Çin Bilim Akademisi Dünya Çevre Enstitüsünce uluslararası araştırmacılarla yürütülen çalışma, Kuzey ile Güney kutupları arasında buzul tabakalarındaki asimetrik erimenin iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, güney yarım kürede bulunan Antarktika'daki buz tabakalarında 1,25 milyon-2 milyon yıl önce önemli bir büyüme yaşandı.

Buz tabakasının büyümesine bağlı olarak Güney Okyanusu'ndaki deniz buzu genişledi, bu da kuzeydeki enlemlerin soğuması ve kuzey yarım küredeki buzların büyümesine neden oldu.

Çin Bilim Akademisinden An Zhisheng, buzul tabakaları arasındaki iki kutuplu asimetrik erimeye iklim değişikliğinin neden olduğunu ifade ederek, araştırmanın bu bağlantının değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kuzey yarım küre ile Arktik Okyanusu’ndaki buzulların hızla eridiğine dikkati çeken An, Antarktika'daki buzul kütlelerinin ise nispeten daha yavaş eridiğini kaydetti.

Araştırmanın detayları "Science" isimli akademik dergide yayımlandı.