Arap ülkeleri ve kurumlarıyla bazı siyasi hareketler, helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için taziye mesajı yayımladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, X platformundan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki yetkililerin elim bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran hükümeti ve halkına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da X platformundan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve beraberindeki yetkililerin elim bir kazada hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran yönetimine ve halkına en içten taziyelerimi sunduğunu ifade etti. Al Nahyan, bu zor koşullarda ülkesinin İran'la dayanışma içerisinde olduğunu teyit etti.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife de, İran lideri Ali Hamaney'e gönderdiği telgrafta, bu elim olay nedeniyle Hamaney ile İran halkına samimi taziye dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve merhamet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

Umman Sultanı Tarık bin Heysem de Hamaney'e yolladığı taziye mesajında, Allah'tan merhumlara rahmet; yakınlarına sabır, Hamaney'i ve dost İran halkını her türlü kötülükten korumasını diledi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir'e başsağlığı dileklerini iletti.

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da İran Cumhurbaşkanı'nın hayatının kaybetmesinin ardından Muhbir'e taziye telgraf gönderdi.

- Mısır, Filistin, Ürdün, Tunus

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, açıklamasında, dost kardeş İran halkına en içten taziye dileklerini sunarak, Allah'tan merhum Cumhurbaşkanı ve hayatını kaybedenler için rahmetiyle muamele etmesini, yakınlarına da sabır niyaz ettiğini aktardı. Sisi, ülkesinin bu büyük felaket karşısında İran yönetimi ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Reisi ve Abdullahiyan ile beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatlarını kaybetmesi nedeniyle İran hükümeti ve halkına en derin taziyelerini sundu, Filistin'in İran yönetimi ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu teyit etti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise X platformundan yaptığı açıklamada, "Reisi ve Abdullahiyan ile beraberindekilerin hayatını kaybetmesi nedeniyle İran yönetimine, hükümetine ve halkına en derin taziyelerini sunduğunu" kaydetti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Reisi ve beraberindekilerin elim bir olayda hayatını kaybetmesinden dolayı duyulan derin üzüntüyle başsağlığı mesajı iletildi, dayanışma içerisinde oldukları vurgulandı.