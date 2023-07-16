Araçtan 10 kişi indi ve bana saldırdı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’da meydana gelen Yaralama, Kanunsuz bıçak taşıma, korkutmak maksadı ile bıçak taşıma, kasti hasar ve ciddi darp suçlarında tutuklanan zanlı Mustafa Yumuşak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Nazmi Doğan, olguları aktardı. Polis, zanlı Mustafa Yumuşak’ın Yaralama, Kanunsuz bıçak taşıma, korkutmak maksadı ile bıçak taşıma, kasti hasar ve ciddi darp suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 15.07.2023 tarihinde saat 21:45 raddelerinde Haspolat'ta umumi bir yer olan Levent Mozaik asfalt yol içerisinde Mustafa Yumuşak’ın (E-43 Marangoz) daha önceden arasında husumet olan Lefkoşa'da sakin Abdurrahman Getirmez (E-56) ile aralarında çıkan tartışma neticesinde üzerinde bulundurmuş olduğu ağız uzunluğu 11 cm toplam uzunluğu 23 cm ahşaptan mamul ekmek bıçağını korkutmak maksadıyla cebinden çıkartıp göstererek üzerine yürüdüğü sırada "kızını ve karını s. senin" deyip ithale-i lisanda bulunduktan sonra elleri ile boğazını sıkıp giymekte olduğu tişörtün yakasını yırtarak kasti hasara uğratıp olayın büyümesini engellemek için araya giren Haspolat'ta sakin Özcan Söğüt’ün (E-31) sol kolunun dirsek üstünü tasarrufunda bulundurduğu konu bıçağın sol dirseğine gelmesi sonucunda yaklaşık 4 cm kesilmesini sebebiyet vererek yaralama suçunu işlediğini anlattı. Polis, konu bıçağın olay yerinde emare olarak alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı Mustafa Yumuşak’ın derdest emri gereği tutuklandığını ve Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin acil servisinde yapılan tedavisine müteakip taburcu olduğunu söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak incelenmesi gereken kamera kayıtları, alınması gereken ifadeler olduğunu ve tahkikatın yeni başladığından ilk etapta 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı olay yerinde içki içiyorlardı konuşmak için yanlarına gittim araçtan 10 kişi endi ve bana saldırıp bu hale getirdiler dedi. Zanlı ayrıca bıçağı kendisinin getirmediğini olay yerinde onlarda olduğunu iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.