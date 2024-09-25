(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Muhammed Faruk Umar bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Bayram Yıldız mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 23 Eylül 2024 tarihinde Ortaköy’de park halinde bulunan O.Z.’ye ait aracın bagajında bulunan çanta içerisinde muhafaza edilen 140 bin TL parayı çaldığını söyledi. Polis, aynı gün zanlının kameralardan tespit edildiğini, evinde yapılan aramada 2 bin 965 Sterlin, 100 dolar ve 2 bin 910 TL bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis memuru, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise evi olmadığını, apartman dairesi kiralayacağını, bu nedenle paraya ihtiyacı olduğu için ilk kez suç işlediğini, ayrıca ülkede kaçak durumda olduğunu belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.