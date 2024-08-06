Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan 30 yaşındaki Ugandalı öğrenci Francis Lugemwa yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Yılmaz Sevdalı mahkemede olguları aktardı. Polisi, 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekip tarafından Hamitköy’de bulunan Ahmet Sami Topcan Sokakta park halinde bulunan araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, araçta yapılan kontrolde, ön koltuk arasında bulunan cep içerisinde iki adet alüminyum folyo kağıdına sarılmış vaziyette hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, aynı gün Gönyeli’de bulunan evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığını söyledi. Polis memuru, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ve sonuçların çıktığını söyledi. Polis, analiz sonucu uyuşturucunun 2 gram 800 mlg olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının öğrenci olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına,20 bin TL nakdi teminat yatırmasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunmasına ve 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.