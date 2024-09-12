(Kamalı Haber)- Aracında yapılan aramada iki tür uyuşturucu madde bulunan Alkan Canit bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, 4 Eylül 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi tarafında aracıyla seyir halindeyken Ercan Kavşağında tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, zanlının aracında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen hassas terazi, 20 gram kokain ve 3 gram tütünle karışık hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının suçlarını itiraf içerikli ifade verdiğini belirtti. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis memuru, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Akıncılar bölgesinde aldığını söylediğini vurguladı. Polis, ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu naylon paketlerini parmak izi incelemesine gönderildiğini belirti. Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 10 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade etti. Polis memuru, zanlının benzer suçtan 21 Haziran 2024 tarihinde teminata bağlandığını, askıda 2 davası ve sabıkaları olduğunu, ıslah olmaz bir tavır içerisinde olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.





Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.