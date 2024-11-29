Güney Lefkoşa’ya bağlı Parissino bölgesinde bir evin garajında dün sabaha yakın patlayan bombanın Rum polisini alarma geçirdiği belirtildi.

Patlayan bombanın garaj içerisinde bulunan araçta maddi hasar meydana gelmesine neden olduğunu yazan Alithia gazetesi, eldeki ilk bilgilere göre evin sahibinin ikinci kez saldı hedefi olduğunu ekledi.

-66 yaşındaki şahıs kayıp

Gazete başka bir haberinde ise Lefkoşa Rum kesimi sakini 66 yaşındaki Konstantinos Triandafillos’un dünden bu yana kayıp olduğunu ve polisin söz konusu şahsın bulunmasına yardımcı olabileceklerin polise bilgi vermesini istediğini yazdı.

-İngiltere’den kokain

Fileleftheros gazetesi ise haberinde Baf havalimanındaki gümrük kontrolünden pantolon ceplerindeki kokain poşetleriyle geçmeye çalışan 58 yaşındaki İngiliz vatandaşının polis tarafından tutuklandığını yazdı.

Gazete bir ihbarı değerlendiren Rum polisinin İngiltere’den Güney Kıbrıs’a giden şahsa yapılan üst aramasında söz konusu şahsın tasarrufunda 32 gram kokain bulunduğunu ve şahsın tutuklandığını ekledi.