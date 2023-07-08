Utkucan Öz kullanımındaki 34 ZK 2082 plakalı araç, seyir halinde iken, motor kısmından sızan benzinin sıcak motorla temas etmesi sonucu aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları kısmen yandı. Dün saat 21.30 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yaşanan olayda, araç yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bu sabah saat 04.00 sıralarında Girne’de Dr. Salih Miroğlu Caddesi üzerinde de seyir halindeki bir araç yandı. Hakan Kaya yönetiminde olduğu bildirilen KJ 187 plakalı araçta, elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu yangın çıktı. Yangın, çevre sakinleri tarafından söndürüldü ancak aracın sol ön farı, makine kapağı, ön ızgara, radyatörün bir kısmı, ön panjur, ön tampon ve muhtelif elektrik kabloları zarar gördü.