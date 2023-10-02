Araç ilk kayıt ve muayene işlemlerinde yoğunluğun önüne geçmek için PGM tarafından yeni uygulama başlatılıyor. Ülkeye ithal edilen “ikinci el (plakasız) salon araçların ilk kayıt ve muayene işlemleri”, yarından itibaren ülke genelindeki ilçe polis müdürlüklerinde de yapılmaya başlanıyor…

Konuya ilişkin PGM açıklaması şöyle: “Ülkemize ithal edilen ikinci el (plakasız) tüm motorlu araçların ilk kayıt ve muayene işlemleri, Lefkoşa Sanayi bölgesinde bulunan Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Trafik Müdürlüğü’ne bağlı Araç Muayene Şubesi tarafından yapılmaktadır. Salon araçlar ve salon araçların dışında kalan diğer iş araçlarının (kamyonet, kamyon, van, minibüs, otobüs vb.) ilk kayıt ve muayene işlemleri, Lefkoşa Sanayi bölgesinde bulunan PGM-Trafik Müdürlüğü Araç Muayene Şubesi’nde yapılmaya devam edilecektir.

Ülkemize ithal edilen, ‘ikinci el (plakasız) salon araçların’ sayısında artış olması ve tüm ikinci el motorlu araçların ‘ilk kayıt ve muayene işlemlerinin tek merkezden PGM-Trafik Müdürlüğü Araç Muayene Şubesi’nde yapılması nedeniyle’, bahse konu muayene merkezinde hem yoğunluk yaşanmakta, hem de yapılacak işlemler de gecikmeler yaşanmaktadır.

Bu bağlamda Polis Genel Müdürlüğü olarak, günün koşullarına göre halkımıza daha süratli ve kaliteli hizmet verebilmek maksadıyla, İlçe Polis Müdürlüklerinde muayene müfettişi olarak görev yapan polis mensuplarına motorlu araçların ilk kayıt ve muayene işlemleri konusunda gerekli eğitim verilmiş olup, 3 Ekim 2023 Salı (yarın) gününden itibaren Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nde bulunan mevcut Araç Muayene Şubelerinde de, ikinci el (plakasız) salon tipi motorlu araçların ilk kayıt ve muayene işlemlerinin yapılmasına başlanacaktır.”