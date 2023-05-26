Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Araç İçerisinden Sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhammet Kadir Varan ve Azat Nur Şirin mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ümit Karagöz olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 Muhammet Kadir Varan ve Zanlı 2 Azat Nur Şirin’in Lefkoşa organize sanayi bölgesinde meydana gelen "Araç İçerisinden Sirkat" suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25 Mayıs 2023 tarihinde saat 02:15 raddelerinde Lefkoşa Organize Sanayi bölgesi 3. cadde de bulunan Çapur Otoelektrik önünde parkedilmiş olan ve Çapur Otoelektrik kontolunde olan ve anahtarları içerisinde bulunan Honda marka siyah renk araç mal sahibinden izinsiz bir şekilde zanlı-1 ve zanlı-2 tarafından sürülerek alınıp daha sonra saat 05:23 raddelerinde tekrardan alındığı yere geri bıraktıklarını anlattı. Polis, 25.05.2023 tarihinde saat 05:30 raddelerinde Zanlı-1 ve zanlı-2’nin Honda marka aracı bıraktıktan sonra yine aynı yerde park halinde bulunan Çapur oto elektrik işletmesi önünde Ahmet Çapur'un sorumlulugunda bulunan Mercedes marka araç içerisinden bir adet güneş gözlüğü sirkat edip konu yerden ayrıldıklarını belirtti. Polis, yine aynı tarihte yaşanan bu olaydan yaklaşık 15 dakika sonra yine Lefkoşa Organize Sanayi bölgesi 23. Sokak'ta bulunan Cinno Kaporta önünde park edilmiş olan ve Cinno Kaporta kontolunde olan ve anahtarları içerisinde bulunan Mazda marka gümüş renk aracın yine zanlı-1 ve zanlı-2 mal sahibinden izinsiz alarak olay yerinden aracı alıp ayrıldıklarını anlattı. Polis, yine 25 mayıs 2023 tarihinde Lefkoşa polis müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından yapılan soruşturma neticesinde zanlı-1 ve zanlı-2 tespit edilerek mal sahibinden izinsiz araç kullanamak sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanamak suçlarından tutuklandıklarını belirtti. Polis, tahkikatın henüz yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ve 2023 mayıs ayı içerisinde yine Lefkoşa içeriside meydana gelen araç içerisinden sirkat suçları ile zanlıların herhangi bir bağlantıları olup olmadıklarının da araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, bu aşamada tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlı-1 ve zanlı-2 aleyhinde 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.