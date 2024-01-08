Baf’ın “Yeroşibu” köyünde park halinde bulunan bir aracın altına yerleştirilen el yapımı bombanın patladığı ve araçta ciddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Yeroşibi”de araç parçaları satan bir mağazanın önünden park halinde bulunan ve mağaza personeli tarafından kullanılan aracın altına el yapımı bomba yerleştirildiğini yazdı.

Gazete, bombanın dün sabah saatlerinde patlaması sebebiyle hem araçta hem de önünde park halinde bulunduğu mağazanın iç kısmında ciddi hasar oluştuğunu, olayın polis tarafından soruşturulmakta olduğunu aktardı.