Yenierenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı'nın Karpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı yakınına mescit yapılması konusundaki açıklaması Rum basınında yer aldı.

Alithia ve diğer gazeteler, Yenierenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı’nın “Kıbrıs TV”ye konuyla ilgili açıklamasına geniş yer verdi.

Haber Alithia'da “Sözde Karpaz Belediye Başkanı, Eski Binaları Tamir Edeceğini Söylüyor-Apostolos Andreas’a Küçük Camii (mescit)”, Haravgi gazetesi “Apostolos Andreas Karşısındaki Binaya Dua Alanı” ve Fileleftheros gazetesi “Küçük Cami İnşa Edecekler” başlığıyla yer aldı.