Güney Kıbrıs Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Rum hükümetinin Dipkarpaz’da bulunan Apostolos Andreas Manastırına mescit yapılacağına dair Kıbrıs Türk basınında yer alan haberleri takip ettiğini, aynı zamanda konuyla ilgili tüm bilgilerin yetkili makamlar tarafından araştırılmakta ve değerlendirilmekte olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Letimbiotis açıklamasında ayrıca, dinsel saygı ve kültürel mirasın korunmasıyla ilgili konulara gerekli dikkat ve karşılıklı saygıyla yaklaşılması gerektiğini de ifade etti.

Letimbiotis, Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesine bir Hristiyan ibadethanesi yapılması nasıl düşünülemezse, aynı şeyi Kıbrıslı Türklerden de beklediklerini sözlerine ekledi.

-Partilerin tepkisi

Gazeteye göre Rum siyasi partileri de yaptıkları açıklamalarla konuya sert bir şekilde tepki gösterirken, AKEL partisi açıklamasında “Apostolos Andreas manastırının dini karakterini değiştirmek için KKTC makamları tarafından başlatılan eylemleri” kınadı.

AKEL, manastırın çevresinde Müslümanların ibadet edebilecekleri bir yer oluşturulmasının, manastırın tarihi ve dini karakterine uymadığını aynı zamanda kabul edilemez bir müdahale teşkil ettiğini de iddialarına ekledi.

Öte yandan gazete, AKEL’in Avrupa Parlamentosundaki milletvekilleri Yorgos Georgiu ile Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Komisyonuna acil bir soru önergesi sunarak, "Türkiye hükümetinin manastır ve çevresinin karakterinin değiştirilmesiyle ilgili eylemlerini derhal sona erdirmeye ikna edilmesi için" Avrupa Komisyonu’nun eylemde bulunmasını istediklerini iletti.

EDEK açıklamasında, Manastırın bitişiğindeki binaların Müslümanlara ait ibadet yerine dönüştürülmesinin KKTC’nin İslamileştirilmesine dair Türk planlamasının bir adımını daha teşkil ettiği iddiasında bulunurken, Ekologlar Hareketi ise yaptığı açıklamada, Apostolos Andreas Manastırının yanına küçük bir cami yapılacağına dair haberin Türkiye’nin gerçek niyetlerini bir kez daha gösterdiğini ve Türkiye’nin bir kez daha din konusunu kendi siyasi oyunlarına alet etmeye çalıştığı iddiasında bulundu.

EDEK, Rum hükümetini derhal konuya müdahale etmeye de çağırdı.

Haber Fileleftheros gazetesinde “Egemenliğin Belirlenmesi- Arıklı İbadet Alanı Meydana Getirilmesinin Arkasındaki Gerçek Niyetleri Açıkladı- Letimbiotis: Mescitle İlgili Bilgiler Araştırılıyor- Partilerden Yeni Meydan Okumaya Sert Tepki” başlıklarıyla yer alırken, DİSİ partisi ise konuyla ilgili açıklamasında, hükümeti basına yansıyan bilgileri araştırmaya aynı zamanda böyle bir faaliyetin önlenmesi için hükümeti gerekli tepki ve girişimleri başlatmaya çağırdı.

Haber Alithia gazetesinde “Camiyle İlgili İsyan Büyüyor- Kıbrıslı Türklerin Tepkisi Devam Ediyor- Kıbrıs Cumhuriyetinde Kolektif Kınama- Kolektif Tepki”, Politis gazetesinde ise “Arıklı: Cami Egemenlik Sembolü” başlığıyla yer aldı.

-Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesinin yanına kafe-restoran

Öte yandan Politis gazetesi “Mutlak Saygı- Hala Sultan Örneği” başlığıyla yer verdiği bir haberinde, Larnaka Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Larnaka tuz gölü yakınlarındaki Hala Sultan Tekkesinin yanında özel bir inisiyatif tarafından hayata geçirilmesi planlanan kafe-restoranın, gelecekte Hala Sultan Tekkesine saygı duyacak şekilde faaliyet göstereceğini ileri sürdü.

Larnaka’da, Hala Sultan Tekkesinin yanındaki arazinin geliştirilmesi için yetkili makamlar tarafından verilen onayın, Müslümanların ibadet yerine yönelik mutlak saygı içerisinde olduğunu iddia eden gazete, söz konusu arazide yıllar önce canlı müzik yapan bir taverna bulunduğunu, ancak bunun Eski Eserler Dairesi ve Larnaka Belediyesinin kararnamesinin ardından faaliyetlerini askıya aldığını ifade etti.

O zamandan bu yana söz konusu alanın kullanılmadığını ve ihmal edildiğini yazan gazete, söz konusu yerin Kıbrıs Türk Malları Vasiliği tarafından son dönemde özel bir şahsa devredildiğini belirtti.

Gazeteye göre Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras, verilen ve Eski Eserler Dairesi ile Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin görüşleriyle birlikte belediye tarafından onaylanan iznin, Hala Sultan Tekkesine mutlak saygı gösterdiğini öne sürerken, yeni işletmenin çalışma şartlarının müzik, ses aynı zamanda çalışma saatleri açısından oldukça katı olacağını belirtti.

Viras, müşterilere servis edilen şeyler konusunda da, Hala Sultan Tekkesine saygılı olunacağını ekledi.