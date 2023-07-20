Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Kıbrıs’taki kayıp kişilerle ilgili daimi raportörü Isabel Santos’un, Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği haber verildi.

Santos’un ziyareti sırasında kayıplar konusuyla ilgili bir dizi temasta bulunacağını yazan Haravgi gazetesi, Santos’un 22 Temmuz Cumartesi günü AB evinde, Kıbrıslı Türk ve Rum kayıp yakınları yanı sıra konunun uzmanlarıyla bir araya geleceğini kaydetti.

Gazete Santos’un 24 Temmuz’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı aynı zamanda Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkan ve üyeleriyle bir araya geleceğini ekledi.

Konuyla ilgili olarak “Sigmalive” haber sitesinde yer alan ve kaynağı Rum Haber Ajansı (KİPE) olan haberde ise, Santos’un 24 Temmuz’da, BM kontrolündeki Lefkoşa Havaalanı bölgesinde Kayıp Şahıslar Komitesi üyeleriyle bir araya geleceği, Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarını ziyaret edeceği, ardından da basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.