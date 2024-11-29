Haravgi gazetesi, Avrupa Parlamentosu Genel Oturumu çerçevesinde Rum gazetecilere konuşan AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’un açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Amor, “Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununda dürüst bir arabulucu olamayacağı şeklindeki iddiası karşısında, AB ve Güney Kıbrıs’ın aynı tarafta olduğunu” savundu.

Amor, hukuk devleti, insan hakları ve demokratik değerlerin, AB katılım sürecinin merkezinde olduğunu belirtirken gerçek bir ilerlemenin olmaması durumunda Türkiye için AB perspektifinin olmayacağını ileri sürdü.

Amor, Avrupa Birliği’nin demokrasiler kültürü olmayı sürdürdüğünü, “Türkiye’nin demokraside geriye giden tek aday ülke olduğunu” da ileri sürdü.

Demokratik değerlerde gerçek bir ilerleme olmaması durumunda katılım sürecinin canlandırma yönteminin bulunmadığını savunan Amor açıklamasında ayrıca “Türkiye’deki bazı belediyelere kayyum atanması konusunda son haftalarda çok eleştiri yaptıklarını” da ifade etti.