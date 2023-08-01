İskele’deki Makenzi Plajı renkli bir etkinliğe evsahipliği yaptı.

Antik Mağusa Vakfı ile Ada Kadını Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde Kadın Emeği Pazarı kuruldu.

60 standın yer aldığı pazarda kadınlar ürettikleri ürünleri satma imkanı buldu.

Antik Mağusa Vakfı Başkanı, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da kadınların her alanda üretmesinin ve aile ekonomisine katkı sağlamalarının önemine vurgu yaptı.

Ada Kadını Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bilge Kanlı da kadınların ürettiklerinin pazarlanmasının önemine işaret etti.