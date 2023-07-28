Kemer'de Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın, havadan ve karadan ekiplerin yoğun müdahalesiyle 90'ıncı saatte kontrol altına alındı.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kemer'deki yangını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Antalya-Kemer orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiperane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık."

-Yanan alanlar havadan görüntülendi

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına gündüzleri 11 uçak, 22 helikopter, geceleri ise 5 gece görüşlü helikopterle müdahale edildi.

Çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve ekipler de çalışmalara destek verdi.

Yangın yaklaşık 400 hektarlık alanda zarara neden oldu. Yanan alanlar, AA ekibi tarafından Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Helikopteri ile havadan görüntüledi. Bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görüldü.

-"90'ıncı saatte kontrol altına aldık"

Yangının ilk anlarından itibaren bölgede bulunan Antalya Valisi Ersin Yazıcı da sosyal medya hesabından yangının kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.

Yazıcı, "24 Temmuz Pazartesi günü saat 21.08'de başlayan ve ciğerimizi yakan, kayalık ve kanyonların olduğu derin bir vadi içinde devam eden Kemer orman yangınını bütün kurumlarımızın mücadelesi ile 90'ıncı saatte kontrol altına aldık." ifadesini kullandı.