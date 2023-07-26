Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Temmuz Pazartesi akşamı çıkan orman yangını hâlâ söndürülemedi.

Şu ana kadar yanan alanın 180 hektarı geçtiği belirtiliyor.

Yangını söndürme çalışmaları, gece boyunca helikopterlerle devam etti. Gece görüş sistemlerine sahip 5 helikopter bölgede görevlendirildi.

Salı sabahı başlayan müdahalelerde 22 helikopter ve 10 uçak ile çok sayıda ekip görev almıştı. Ancak rüzgar hızının zaman zaman artması, yangına müdahaleyi zorlaştırıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, yangının yerleşim yerlerinden görülebildiğine yönelik paylaşımlar yaptı. Ancak yetkililere göre şu an için yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yok.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Ciğerimiz yanıyor. Tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı da helikopterlerin yangına müdahalesini gösteren görüntüleri paylaştı.

Aşırı sıcakların etkisindeki Türkiye'nin batısı ve Yunanistan'da orman yangınları etkisini artırıyor.

Yunanistan’da Rodos, Korfu ve Eğriboz (Evia) adalarında ve ana karanın bazı yerlerinde yangınlar devam ediyor.

Yangınlar nedeniyle Yunan adalarından on binlerce kişi tahliye edildi.

Akdeniz, Kuzey Amerika ve Asya'yı çevreleyen bölgelerde yaşanan şiddetli sıcak hava dalgaları birçok noktada sıcaklık rekorlarının kırılmasına ve orman yangınlarının çıkmasına neden oluyor.

Orman yangınları doğal bir hava olayı, ancak son yıllarda sıklıkları ve yoğunlukları doğal değil.