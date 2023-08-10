Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, Akdeniz'in KKTC ve Antalya arasındaki açıklarında 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4,5 olarak duyurdu. Merkez, 16.16 sıralarında meydana gelen depremi ilk olarak 5.5 olarak duyurmuştu.

Diyarbakır da sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde saat 15.25’te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16 kilometre derinliğinde olan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.