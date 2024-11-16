Haravgi’ye göre Anolik, Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenen “Enerjiyle İlgili Büyük Kararlar” başlıklı “12’nci Enerji Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasında enerji iş birliğinin hiç bu kadar önemli olmadığına dikkat çekti. Anolik enerjinin, Doğu Akdeniz’deki “ortaklar” olarak nitelediği Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki iş birliğinin ilerlemesinde belirleyici rol oynadığını söyledi.

İsrail’in “Hamas ile devam eden çatışmasının” yarattığı zorluklara rağmen İsrail’in enerji altyapılarının Güney Kıbrıs ile geniş iş birliği fırsatlarının dayanıklılığına işaret eden Anolik, Rum ve İsrail enerji bakanları arasında direkt iletişim hattı bulunduğunu ve iş birliklerini genişletmek niyetinde olduklarını belirtti.

Anolik Rum ve İsrail enerji bakanlıkları arasında, üzerinde çalışılan fikirlerden birinin de Rum ve İsrail doğal gaz boru hatlarının birleştirilmesi olduğunu söyledi. Böyle bir şeyin İsrail’in doğal gaz piyasalarını çeşitlendirmesine olanak tanıyacağına işaret eden Anolik, Güney Kıbrıs’ın da İsrail’in enerji çeşitliliğini, Güney Kıbrıs’ın, İsrail’in ve Avrupa’nın enerji güvenliğini güçlendirebileceğini söyledi

Oren Anolik, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında devam etmekte olan Afrodit-İsai doğal gaz yataklarıyla ilgili anlaşmazlığın da çok yakında çözüleceğinden iyimserlik belirtti.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu da aynı sempozyumda yaptığı konuşmada hedeflerinin, Güney Kıbrıs’ı, Doğu Akdeniz’deki yataklardan çıkartılacak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat noktası haline getirmek olduğunu söyledi.

Papanastasiu 2025 Ocak ayı içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen 150 megavatlık enerjinin depolanması hedefiyle ticari üreticilerden ve özel sektörden enerji depolama konusunda teklif kabul edeceklerini, 2025’in elektrik piyasasında rekabet piyasası açılacağını belirtti.

Rum Yönetiminin enerji stratejisine atıf yapan Papanastasiu, MEB’de keşfedilenlerin kullanılabilmesi için doğal gazı elektrik enerjisine dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yunanistan Enerji ve Çevre Bakanı THeodoros Skilakakis bant kaydıyla katıldığı sempozyumda Rum ve Yunan elektrik şebekelerini bağlayacak deniz altı kablo hattının ilerlemekte olduğunu belirtti.

ADMİE Başkanı Manos Manusakis ise Great Sea Interconnector projesinin ilerlemekte olduğunu, deniz dibi araştırmalarının devam ettiğini, yıl sonuna kadar gelişme beklediklerini anlattı. Manusakis Güney Kıbrıs ile İsrail arsında elektrik bağlantısı kurulması maliyet ve karıyla ilgili araştırmanın da 2025’in ilk üç ayı içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Alithia ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de konuşma yaptığı sempozyumda, sözde MEB’e körfez bölgesinden enerji devlerinin talip olduğunu söylemekle birlikte bu şirketlerin hangileri olduğunu açıklamadığına dikkat çekti.

Habere göre Afrodit yatağının değerlendirilmesi çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü söyleyen Hristodulidis, yatağın yükseltilmesi ve değerlendirilmesi planının ocak ayında kesinleşmesinin beklendiğini, “Kronos” yatağının geliştirilmesi planını da beklediklerini ve bunun için önceki gün ENI CEO’su Claudio Descalzi ile telefon görüşmesi yaptığını anlattı.

Vasiliko’daki doğal gaz ithal terminali projesine değinirken, inşaat çalışmalarının en kısa sürede yenide başlaması için hizmet satın alımı prosedürünün devam ettiğini, Çin’de yaptırılan “Prometia” isimli SRFU tesisinin de aralık ayı sonuna kadar ülkeye gelmesini beklediklerini anlattı. Hristodulidis hedeflerinin 2025 sonuna kadar Vasiliko’daki çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Hristodulidis Güney Kıbrıs ile Girit arasında elektrik bağlantısı kurulmasıyla ilgili Great Sea Interconnector projesine değinirken, Güney Kıbrıs’ın projeye sermaye ortağı olma konusunda gerekli açıklamaların yılsonuna kadar yapılacağını söyledi. “Projeye katılım için ortak bir şirket kurma hedefiyle için Yunanistan, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri ile istişare halinde olduklarını” ekledi. Hristodulidis ABD ile de temas halinde olduklarını, Başkan Joe Biden ile görüşmesinde Amerikan yatırım fonlarının Great Sea Interconnector’e katılmaya ilgi gösterdiğini söyledi. Bu aşmada Avrupa Yatırım Bankası ile Rum hükümet danışmanlarının bütün verileri incelemekte olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın katılımıyla ilgili nihai açıkla yapılabilmesi için, çok yakında görüşlerini sunacaklarını anlattı.