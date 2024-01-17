Güney Kıbrıs’ta yapılan anket sonucunda AKEL’in ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi “Reporter” tarafından IMR şirketine, bin kişinin katılımıyla, 3-11 Ocak tarihleri arasında yaptırılan anketin sonuçlarına yer verdi.

Habere göre “yarın seçim olsa kime oy verirsiniz” sorusu üzerine ankete katılanların yüzde 20’si AKEL; yüzde 18.5’i DİSİ; yüzde 12.5’i ELAM; yüzde 7’si DİKO; yüzde 3.5’i Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği; yüzde 2.4’ü DİPA-İş birliği; yüzde 2.3’ü EDEK şeklinde yanıt verirken yeni kurulan “Volt Kıbrıs” partisi ise yüzde 1.3 tercih aldı.

Bir başka soru üzerine ankete katılanların yüzde 79’u durumun yanlış yöne gittiği, yüzde 21’i ise doğru yöne gittiği şeklinde görüş ortaya koydu.

9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilgi gösterip göstermedikleri şeklindeki bir soru üzerine ankete katılanların yüzde 40’ı çok ilgilendiğini, yüzde 28’i yeteri kadar ilgilendiğini, yüzde 14’ü ise hiç ilgilenmediğini dile getirdi.