Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

Başbakan Tatar bu durumdan ne kadar memnun bilemeyiz...

Ama bize öyle geliyor ki çok da rahat değil!

Ona yakın olanlar bir takım tedirginlikler yaşadığını ifade ediyorlar...

Haklı yönleri var tabi ki!

Şimdiye kadar hep şöyle bir algı oluştu...

Ankara’nın burada destekledikleri hep kaybeder diye!

Ama şimdi durum geçmiştekilerden farklı görülüyor...

Dolaylı destek filan yok!

Tam destek kararı alındı...

Gerekçe olarak da Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ortaya konuyor!

Kim bilir belki de bizim hiç bilediğimiz gelişmeler yaşanacak ada ve etrafında...

Onun için Ankara’ya bağlı bir liderin seçilmesini istiyorlar!

Onun için bu kez kartlar açık...

Destek ise tam destek sonuna kadar destek!

Tatar bunun için doğru aday...

...

Bu arada belirtmekte yarar görüyoruz...

Büyükelçi Başçeri ile yemekte buluşan 6 vekil de bu işten rahatsız oldu!

Bir kaçı ile konuştuk rahatsızlıklarını dile getirdiler...

Yahu biz partiliyiz diyorlar!

Tatar’ın düşmanı olmadıklarını söylüyorlar...

Bu şekilde deşifre edilmelerini doğru bulmadıklarını ifade ediyorlar!

Acaba bir taktik hatası mı yapıldı dersiniz...

Sahi bu buluşma basına nasıl sızdı?

Gerçekten bir gazetecilik olayı mıydı?

Yoksa resmen insanların gözünün içine sokulmak mı istendi...

Ankara’nın Tatar’a tam destek verdiğini herkes bilsin duysun diye!

Dedik ya artık kartlar açık...

Dost da bilsin düşman da bilsin imajı verilmeye de çalışılmış olabilir!

...

Aslında kamuoyuna yansımayan başka ziyaretler de yapılıyor Cumhurbaşkanlığı seçimleri için...

Hemen herkesin kapısı çalınıyor!

İşin ciddiyeti anlatılıyor...

Belli ki yeni dönemde çok stratejik olaylarla karşı karşıya kalacağız!

Ha keşke bunları da anlatsalar...

Anlatsalar ki biz de onları haklı bulsak!

Çünkü bu operasyonun Tatar’a yarar mı yoksa zarar mı vereceği bile hala belli değil...

Madem ki artık ok yaydan çıktı şimdi bütün gözler Başbakan Tatar’a çevrilecektir!

...

Olay patlak verdikten sonra UBP içinde gerçekten çok değerli, parti de söz sahibi olan kurmaylar aradı bizi...

Bir çoğunun görüşü seçim sonucunu Ankara’nın değil Ersin Tatar’ın belirleyeceği görüşünü paylaşıyorlar!

Ortak payda ise şu;

UBP’lileri sandığa taşımak...

Ersin Tatar’ın kendisini partisine iyi anlatabilmesi!

Küskünler ile başkalarını değil kendisinin buluşup, bütünleşip hepsinin oylarını kendisine yönlendirmesi...

Zira, şimdi Büyükelçi kapı kapı gezip, UBP’lileri Tatar’a destek vermeye çağırıyorsa burada bir yanlışlık var demektir!

UBP yılların, KKTC’ye inanmış, Türkiye’yi Anavatan kabul etmiş bir camianın partisi...

İşte Tatar’a burada çok iş düşüyor!

Partisine kendine anlatabilmelidir...

Olası bir erken genel seçimde birinci parti olacağı daha şimdiden kesin olan bir partinin seçmenleri niye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylarına oy vermesin ki!

Anahtar Tatar’ın cebindedir...

Yapacağı tek şey ise genel seçimde alınacak olan oyların büyük bir çoğunluğunu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönlendirmek, yönlendirebilmek!

Çok fazla da geç kalmadan...

Eşref Vaiz de kefillik mağduru!

Sağlık Eski Bakanı Eşref Vaiz sosyal medyada bir süreden beridir kefil olduğu bir şahıs hakkında sitemlerde bulunuyor.

Banka ve kefil olduğu arkadaşını suçlayan Vaiz’in paylaşımı şöyle;

“Soru 1-

Bankaların ödemesi geçikmiş- tahsilatı geçikmiş kredi alacaklarını Kefile yazılı veya sözlü duyurması yasa gereği zorunlu değilmidir?

Soru 2-

Bir borçlu kaç ay veya YIL borç taksitlerini BANKAYA ödemezse Banka o hesabı donuğa alıp Merkez Bankasına yasa gereği bildirmek zorundadır?

Soru 3-

Bir Banka, donuğa düşmüş borçluya ait hesabı Merkez Bankasına bildirmeden, 11 yıl bekleyip alacağını tahsil etmek için hiç bir yasal tedbir almadan, Kefile bu on bir yılda Kefilin defalarca sözlü ve yazılı talep etmesine rağmen hiç haber, bilgi vermeden hukuki işlemi kefile yasal tebir alarak başlatmaya ne kadar hak sahibidir?

Soru4-

Bir Borçlu kendisine Kefil olan bir arkadaşına Bankayla işbirliği yaparak 11 yıl borç ödenmiştir yalanını kaç kez söyler? ve o arkadaşın yüzüne bu yalandan utanmadan hangi vijdanla , nasıl bakar? Ve hiç birşey olmamış gibi hayatına nasıl devam eder ve sokağa nasıl çıkar?..”

(Eşref VAİZ)

MESAJ KUTUSU

Sayın Hasan TAÇOY, Vadili’de son günlerde dağıttığınız sanayi arsaları gerçek sahiplerine verilmediği için büyük bir ihtimalle mahkemelik olacak diye duyduk. Yani siz usta bir politikacı olarak bu hataya düşmemeniz gerekirdi. Hadi bakalım ayıklayın şimdi pirincin taşlarını!

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Sayın Ersin TATAR, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Ankara bu kez kartları açık oynuyor ve gizli kapaklı değil size tam destek veriyor. Bu desteği boşa çıkarmamak artık sizin elinizde. Partiyi toparlamak ve sandığa taşımak için çok yeni stratejiler geliştirmeniz halinde Saray7ın kapıları size açılacak demektir...

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Sayın Ayşegül Baybars KADRİ, son dönemde kan kaybeden Halkın Partisi’ne yeni yüzler katmak için büyük bir sorumluluk aldığınız ve ülkenin tanımış simalarına bazı teklifler götürmeye başladığınız gözlemleniyor. Bu arada toplumda partinizin gelecekteki yeni başkanı fikirleri de yayılmaya başlandı...

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Sayın Ali PİLLİ, vaka sayılarını eğer medya bakanlık açıklamasından daha önce açıklıyorsa bu onların değil tamamen bazı bakanlık yetkililerinin sorunudur. Bu konuda soruşturmayı dışarıda değil içeride açmak gibi bir zorunluluğunuz var değil mi?

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Sayın Ali Murat BAŞÇERİ, önünüzdeki iki ay en fazla da sizin için sıcak ama çok sıcak geçecek gibi görülüyor. Zira büyük bir sorumluluk aldınız ve bu ayın zamanda risk anlamını da taşıyor. Hadi bakalım gazanız mübarek olsun artık...

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Sayın Kudret ÖZERSAY, Fuat OKTAY’ın Ankara davetini kabul etmemeniz sizin için siyasette dönüm noktası olabilir. Bakalım bu kararınız seçimlerde sizin için avantaj mı olacak yoksa dezavantaj mı? Bekleyip hep birlikte göreceği artık!

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Sayın Erhan ARIKLI, bir kısım partilinizin seçimlerde sizi yüzde 7 oyun altına düşürmek için bir takım oyunlar içinde olduğunuzu biliyor muydunuz? Bu arada seçimlerden son dakika çekilme ihtimalinin olduğunu düşünenlerin sayısı bir hayli fazla. Haberiniz olsun istedik!

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Sayın Sibel SİBER, oysa son güne kadar adaylık konusunda kararınızı vermiş ve açıklama aşamasına gelmiştiniz. Acaba diyoruz sizi de birileri ziyaret etti de bu kararınızdan onun için mi vazgeçtiniz? Bakalım şimdi yüzde 40 kararsız oy kime gidecek?

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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, yeni eğitim yılına 75 geçici yeni öğretmenle başlayacak olmanız belki öğretmen eksikliği için olumlu olabilir ama bunların sorgusuz sualsiz istihdam edilmeleri çok da etik olmadı değil mi? Bu arada listeyi niye saklıyorsunuz işte biz de bunu anlamadık...

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Sayın Eşref VAİZ, bir kefillikten dolayı dilinizin yandığı artık aşikar ama sizi yakanı niye deşifre etmiyorsunuz bu da çok manidar geldi bize. Demek ki artık iş işten geçti enseyi bari fazla karartmayın deriz.