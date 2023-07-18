Ankara Kayaş'ta Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) fabrikasında patlama oldu.

TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 işçinin yaralandığını ekiplerin ise bölgede olduğunu dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ormanlık alana sirayet eden yangın için söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise çevre güvenliği önlemlerinin alındığını belirterek "Yangın söndürülmeye çalışıyor. Küçük patlamalar da duyuyoruz." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamayı inceleme ve soruşturma için müfettiş görevlendirdi.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasının mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

-Bakan Yerlikaya: 4 İşçi Yaralandı

TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını belirtti.

Yerlikaya, "Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı: Küçük Patlamalar Duyuyoruz

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, patlama ile birlikte fabrikadaki tüm işçilerin tahliye edildiğini söyleyerek, "Çevre güvenliği önlemi alınmış durumda. Önlemler maksimum seviyede alındı. Yangın söndürülmeye çalışıyor. Küçük patlamalar da duyuyoruz" dedi.

Yavaş: Söndürme Çalışmalarımız Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mamak Kayaş Caddesi'nde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kapsül Fabrikası'nda çıkan yangına ekiplerimiz anlık olarak müdahalede bulundu. Ormanlık alana da sirayet eden yangını kontrol altına almak için MKE ekipleriyle birlikte söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yangında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

-Çeşitli mühimmatlar üretiliyor

1931 yılında kurulan MKE Kapsül Fabrikası'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatı ihtiyacına yönelik; yanıltıcı mühimmatlar, çeşitli kapsüller ve piroteknik mühimmatları, ses, ışık ve gaz mühimmatı üretimi yapılıyor.

Patlamanın ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirilmişti.

MSB açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."