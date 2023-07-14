Evinde aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 61 yaşındaki Talat Öztürk’e ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü Paşaköy’deki evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Talat Öztürk’ün, (E-61) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Öztürk’ün kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.