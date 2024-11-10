Alsancak’ta dün gece aniden duran bir minibüsten yola düşen Memduh Dereli (E-53) hafif yaralandı; minibüs sürücüsü A.S. ise tutuklandı.

Polis bültenine göre olay saat 20.20’de meydana geldi.

Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi’nde, doğu istikametine seyreden A.S.(E-41), yönetimindeki minibüs dolmuş aracı, kapısı açık şekilde ihtiyatsızca ve aceleyle halka tehlike teşkil edecek şekilde sürüp yolcu almak için yol kenarına aniden durmaya çalıştığı sırada, araç içinde kapı önünde ayakta yolcu olarak bulunan Memduh Dereli’nin (E-53) dengesini kaybederek yola düşüp yaralanmasına sebep oldu.

Olayda yaralanan Memduh Dereli, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması kapsamında araç sürücüsü A.S. tutuklandı.