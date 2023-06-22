Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Şehir Planlama Dairesi, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi imar planı hakkında açıklamada bulundu…



Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi’nce 14 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi - 2 emirnamesinin iptali kararını, KKTC yargısını daha fazla meşgul etmemek ve daha fazla zaman kaybetmemek amacı ile iptal etmiş bulunmaktayız.



Ekim 2021 tarihinde yayınlamış olduğumuz Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili davanın Anayasa Mahkemesi’nce görüşülmeye başladığını, verilecek olan karara saygılı olacağımızı ve verilecek karar doğrultusunda hareket edeceğimizi deklere ediyoruz.



Anayasa Mahkemesi’nin İmar Planı ile ilgili olarak vereceği karara kadar, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesinin de yürürlükte olacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.