Derviş Gezer

Meclis sultanları oturup karar almış.
Anayasa değişikliği yapıyor efendiler.
Neymiş bu değişiklik?
Anayasanın 143.maddesi değişecekmiş.
Yargıç sayısı 7’den 16’ya çıkabilecek.
Ve böylece yargı sorunu çözülmüş olacak.
Selam olsun Meclis Sultanlarına.
Başka emirleri var mıymış acaba?
Bilmiyorlar belki, ama emirlerinin bir hükmü yok.
Halkın temel gereksinimleri dursun...
Sultanlar karar versin.
Hayır efendim.
Onaylamayacağız “sizin” Anayasa değişikliğinizi.
HAYIR diyeceğiz.
1000 kere HAYIR!
*****
Meclis’teki arkadaşların hepsi EVET’çi.
Erhürman’lı CTP de, büyük UBP de.
Halkın Kudreti Özersay da.
Hatta Arıklı slogan çalıp “Yetmez ama evet” diyor.
Peki, siz EVET deyiniz.
Biz, yani halk HAYIR diyecek.
Neden mi HAYIR?
Söyleyelim.
Nerede Geçici 10.madde?
Nerede Meclis’in çalışma saatleri?
İlkokul öğrencisi gibi 2 ay tatilsiniz ya!
Her sıkıştığınızda “ama Anayasa değişikliği lazım” dediğiniz madde!
Nerede Kamu görevlisine siyaset yasağının kalkması?
Nerede?
*****
Bu arada nerede mangalda kül bırakmayan Doğuş Derya?
Nerede Asım Akansoy?
Nerede Sıla Usar?
Nerede Ersan Saner?
Sürü zihniyeti matruşkalaştırmış tümünü.
Bize iyi olanı değil, kendilerince uygun olanı değiştirmişler.
Ve Evet oyu verin diyorlar.
Emir verir gibi, talimat verir gibi.
İşte tam da bu nedenlerle HAYIR.
Sizin verdiklerinizle yetinmeyeceğiz.
Size tav olmayacağız.
Siz EVET diye kapı kapı dolaşınız.
Biz inadına HAYIR diyeceğiz.
Bakalım kimin dediği olacak.
Sizin mi, Halkın mı?