Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, hükümetinde bakanlık yapan ve şimdi ise Rum Yönetimi Başkanı olan Nikos Hristodulidis’e yönelik eleştirilerde bulundu.

Politis ve diğer gazeteler, eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün katıldığı bir programda, şimdiki başkan Hristodulidis’e sert eleştirilerde bulunduğunu yazdı.

Gazete, 2023 seçimlerinde DİSİ adayı Averof Neofitu karşısında Nikos Hristodulidis’i destekleyen Anastasiadis’in, son dönemde kendisini ve hükümetini eleştiren Hristoduldis’e, dün katıldığı programla yanıt verdiğini yazdı.

Anastasiadis, Hristodulidis’in kendi hükümeti zamanında bakan olduğunu hatırlattığı açıklamasında özetle, kendi döneminde başlatılan ve başarılı olan projeler için Hristodulidis’in, sanki projeleri kendi hükümeti hazırlamış gibi kurdele kestiğini, sorunlarla karşılaşan projeler için ise eski hükümeti suçladığını iddia etti.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Eski Başkanlar Öne Çıktı” başlığı altında verirken, Anastasiadis’in Hristodulidis’i, eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun ise şimdi başkan Annita Dimitriu’yu eleştirdiğini yazdı.