Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, DİSİ Siyasi Bürosu’nun Kostakis Konstantinu’nun kaymakamlık adaylığına destek verme kararı sonrası parti içerisinde yaşanan tartışmaları yatıştırmaya çalıştığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in dün, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, herkese geçmişi geride bırakma ve vatanın iyiliği için güç birliği yapma çağrısında bulunduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis, açıklamasında DİSİ’nin kurucusu ve tarihi lideri Glafkos Kliridis’e de atıfta bulunarak, Kliridis’in partiyi, üyelerinin kişisel taleplerini tatmin etmek için değil, vatana hizmet etmek için kurduğuna vurgu yaptı.

Haberde, Baf Belediye Başkanlığı için aday olmayı düşünen Meri Lambru’nun da bu fikrinden vazgeçerek, Baf Kaymakamlığı için adaylık koyma niyetinde olduğu ifade edildi.