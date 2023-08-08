Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nde birincilik kazanan "Ateşten Gömlek" senaryosunun film çekimleri Mudanya ve Bursa Atatürk Evi Müzesi'nde yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nde "Kurtuluşun Kadınları" alt başlığıyla Milli Mücadele döneminde kahramanlık gösteren Türk kadınları konu ediliyor.

Festival kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında Halide Edip temasında Erkan Avcı'nın birincilik kazanan "Ateşten Gömlek" senaryosunun film çekimleri Mudanya ve Bursa Atatürk Evi Müzesi'nde başladı.

Milli Mücadele kahramanlarından Halide Edip'in Ateşten Gömlek romanının ismine karar vermesinin "Kurtuluşun Kadınları" temasıyla beyaz perdeye aktarıldığı filmde, Mustafa Kemal Atatürk'ü Zeki Şen, Halide Edip Adıvar'ı Serpil Uyanık canlandırıyor.

Filmin, eylülün ilk haftasındaki festival kapsamında gösterilmesi planlanıyor.

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, AA muhabirine, bu sene Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olduğu için yarışmanın temasının "Kurtuluşun Kadınları" olduğunu aktardı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda kadınların büyük rol üstlendiğini aktaran Sürmeli, "Halide Edip Adıvar'ın filmini çekiyoruz. Anadolu Ajansının nasıl kurulduğunu, neden kurulduğunu ve en çok unutmamamız gereken şey Halide Edip'in milli mücadelemize nasıl destek verdiğini anlattığımız bir film olacak." dedi.

Anadolu Ajansının kuruluş hikayesini anlatmanın oldukça duygusal olduğunu ifade eden Sürmeli, şöyle konuştu:

"Dünya gazeteleri o zaman bize 'beyhude çaba' derken bunlara karşılık olarak bu haklı mücadelemizi anlatmak için ajans kuruluyor. Anadolu Ajansına ne kadar sahip çıkmamız gerektiğini bence buradan anlamamız gerek. Bugün burada manevi bir değeri olan Atatürk Evi'nde Mustafa Kemal ve Halide Edip'i canlandıran arkadaşlarla beraber inşallah bu filmi çekeceğiz. Özellikle Mustafa Kemal sahneleri Halide Edip'le beraber geçildiğinde bizi bambaşka bir duyguya sokuyor. Ben diyorum ki Anadolu Ajansı iyi ki kurulmuş, iyi ki var."

"Bu projede olmak benim için çok büyük bir keyif"

Filmde Halide Edip Adıvar'ı canlandıran Serpil Uyanık, Halide Edip'ten çok etkilendiğini ve onu canlandırmanın çok gurur verici olduğunu dile getirdi.

Halide Edip'in güçlü bir cumhuriyet kadını olduğunu hatırlatan Uyanık, "Yaptığı eserler, verdiği emekler, güçlü duruşu çok içime oturdu ve çok benimseyerek oynadım. Halide Edip'i bir şekilde karşı tarafa anlatabiliyor, hissettirebiliyorsan ne mutlu bana. Bu projede olmak benim için çok büyük bir keyif." dedi.

Anadolu Ajansının o dönemde kurulmasının çok büyük bir devrim olduğunu belirten Uyanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu Ajansının kurulması, insanların buradan yola çıkarak Kurtuluş Savaşı hakkında bilgi alıp hareketlenmelerine ve bu uğurda çaba göstermelerine etkili oluyor. Anadolu Ajansı iyi ki kuruldu, iyi ki Halide Edip var, iyi ki Yunus Nadi var ve iyi ki Atatürk vardı. Bence muhteşem bir karardı. Her şeyden öte çok önemli bir karardı ve hayata geçirilmiş olması Türkiye için de çok önemli bir karar oldu. Hala yaşıyor ve yaşatılıyor olması ve aynı çizgisinin devam ediyor olması da bence çok muhteşem bir şey. İnşallah hep var olsun."

Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Zeki Şen ise rolün kendisi için çok onur verici olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansının kuruluşunu ve hikayesini çok kıymetli bulduğunu vurgulayan Şen, "Atatürk, milletin haklı direnişini, bu vatan için milletin verdiği mücadeleyi tüm dünyaya anlatmak istiyordu. Bunun için de gerçekten ajansın kurulması büyük bir girişim. Gerçekten üstün iki kişinin de birlikte başardığı uzun bir yolculuk." ifadesini kullandı.