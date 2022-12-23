Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Televizyonda sabah yayını yaptığımız dönemde bir gün konuğumuz Cemal Bulutoğluları idi…
Bolca da canlı telefon bağlantıları alıyorduk!
Alayköy’den bir kadın ağladı Cemal Başkan’a yalvararak konuştu;
Oğlum yıllardan beridir işsiz, lütfen ona iş ver diye…
Bulutoğluları’nın gözleri nemlendi aynen şöyle dedi;
Yarın sabah gönder anacağım, işi hazırdır…
Dediğini yaptı da!
Ertesi gün öğrendik ki söz verilen istihdam yapılmış yaşlı ananın isteği geri çevrilmemişti…
Bulutoğluları bunu kesinlikle siyaset rantı için yapmamış, yufka yüreğinin sözünü dinlemişti!
Tabi ki daha bunun gibi çok sayıda istihdam beraberinde geldi…
LTB’deki çalışanların sayısı bine dayandı!
Sonra da beklenen oldu ve önce ödeme zorlukları sonra da maaş ve yatırımların ödenme sıkıntısı yaşandı…
Ardından kabul günü çöp dağlarıyla oluşan Lefkoşa sokakları!
Cemal başkanın yaptığı iyilikler LTB’ye çok zor günler yaşattı, hala da bunun izlerini taşıyor…
…
Dile kolay kendisi LTB’yi bundan tam 12 yıl sonra devretti…
Şimdi amiral gemisi yeni kaptanını belirlemek için gün hatta artık saatleri saymaya başladı!
Harmancı, İncirli ve Gardiyanoğlu da en güçlü adaylar…
Mehmet Harmancı, bağımsız değil de TDP adayı olarak seçmenin karşısına çıktı, iyi mi kötü mü yaptı bilemeyiz ama sanki de bize bağımsız çıksa daha iyi olacak gibi bir hava hakim ortada!
Bu görüş fanatikler için geçerli olabilir ama şu da bir gerçek vardır ki seçim süreci başladığı günden itibaren Harmancı anketlerde birinci sıradaki yerini korudu ve korumaya da devam ediyor…
Bir de şu yorum çok dikkatimizi çekmeye başladı;
“Harmancı en azından çalmadı…”
Bu arada eski başkanlar çaldı ya da çalmadı bilemeyiz ama zaten ortada da çalınacak bir şeyin olmadığı gayet açık ve nettir!
Harmancı’nın şu anda gönüllü ve heyecanlı bir ekibi var, çalmadık kapı bırakmıyorlar en önemlisi de medya ve seçmenle iletişimleri de kusursuz görülüyor…
Şüphesiz sloganı da bilinçaltına mesaj verdiği için doğrusu iyi seçilmiş!
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CTP’nin başkan adayı Sıla Usar İncirli ile dün kısa bir süre telefon görüşmesi yapıp hal hatır sorduk…
Heyecanı sesine de yansımıştı!
Aday gösterildiği ilk zamanlar “Sıla’yı yemek için aday yaptılar” diye çok yorumlar yapıldı…
Güya kendisi yerel seçimlerde kaybedecek ve partideki yükselişinin önü kesilecekti!
İşte bunun doğru olup olmadığını seçim akşamı sandıklar açıldıktan sonra hep birlikte göreceğiz artık…
Ayrıca kendisi belediye başkanlığına da yakışır parti başkanlığına da!
Kendisini yeni tanımamıza rağmen çoğu erkek siyasetçiden daha yürekli olduğunu düşünüyoruz!
Çoğundan da mert bir duruşu var…
Çok ciddi projelerle seçmenin karşısına çıkıyor!
Kaynak sıkıntısı yaşanacak ama kulağa da hoş geliyor…
Sonuçta hayata geçirilen her proje siyasiler için değil bölge insanının yararına olacaktır!
Bir de erkek hegemonyasının bu seçimlerde nasıl bir politika izleyeceği hayati önem taşıyor bize göre!
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UBP, yerel seçim öncesinde birçok iş insanı ile görüştü başkanlık için teklif götürdü…
Olumlu cevap alamadı!
Şu anda Gönyeli Belediye başkan adayı olan Hüseyin Amcaoğlu’nda karar kılındı ama son anda karar değişti…
Yerel yönetimlerde deneyimli Akın Aktunç’un adaylık başvurusu kabul edilmedi!
Partinin hamallarından Sadık Gardiyanoğlu’nda karar kılındı!
Mesleği mimar olan bir aday doğru seçimdi…
Açıkladığı projeler de gerçekleştiği taktirde Lefkoşa’nın yeni yüzü olabilir!
Sadık Gardiyanoğlu’nun seçilme şansı tabi ki vardır ama bunda en önemli faktör de yine kendi partisidir…
UBP, küskünlerini, dargınlarını kontrol altına alır buna bir de vekil ve bakanların da güçlü desteği sağlanırsa kendisi diğer iki aday gibi kıran kırana geçen yarışın içindedir!
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Gelelim kendimize…
Tam 36 senelik Lefkoşalıyız ve burada ikamet ediyoruz!
Elbette bizim de adaylardan beklentilerimiz var…
En başta da trafik!
Belli saatlerde kilitlenen araçlar…
Otopark sorunu!
Bir çok bölgede sarı çizgilere park etmekten başka bir alternatifimiz yok…
Ardından da zabıtaların cama koydukları ceza makbuzları tabi ki!
Yamalı ve çukur sokaklar da bir Başkent’e yakışmıyor…
Lefkoşa’ya giriş ve çıkışlarda bir ‘Başkent’ görüntüsü istiyoruz!
Pırıl pırıl temiz yollar ve Başkent’te yaşamının ayrıcalığı hakkımızdır diye düşünüyoruz…
Ve aydınlatma tabi ki!
Karanlık Lefkoşamızın kaderi olmamalıdır…
Tüm adaylara da başarılar diliyoruz!
Kim kazanırsa kazansın, gerçekte kazanan yaşadığımız bu kent olsun…
MESAJ KUTUSU
Sayın Gürsel BENAN, şehit kabirleri konusunda yaptığınız eleştiriler doğru bulunsa da zaman ve zemin bakımından uygun olmadığı konusunda görüşler gelmeye başladı. Bu arada kızınızın CTP’den parti meclisi üyesi adayı olması da çıkışınızın ‘siyasi’ olduğu yönünde algılanıyor, haberiniz olsun istedik!
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Sayın Mehmet HARMANCI, kamuoyu çalışmalarında birinci sıradaki yerinizi hala koruyorsunuz. Bu arada diğer rakiplerin partilerindeki dargınların tavrı da size yönelecek gibi gözüküyor. Bu arada son 3 gün görünenden çok daha fazla hassasiyet kazandı son dakikaya kadar ipin ucunu kaçırmamak gerek…
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Sayın Sıla Usar İNCİRLİ, adaylığınız ilk açıklandığında bir çok olumsuz yorumlar yapıldı ama karalı ve heyecanlı kişiliğiniz sayesinde büyük bir yükseliş trendini yakaladınız. Özellikle tarzınızın rahmetli babanıza benzemesi de en büyük avantajınız olacak gibi gözüküyor…
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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, mesleğinizin mimar olması en büyük artınız olarak görülüyor. Buna bir de parti gücünüz kesintisiz olarak eklenirse ipi göğüslemeniz sürpriz olarak görülmeyecek. Yeter ki bazı bakan ve vekiller son saate kadar tam destek versin…
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Sayın Adil ÖZGEY, Lefke’de bazı köylerde gerçekleştirdiğiniz gece operasyonlarının sizi potaya taşıdığı konuşulmaya başlandı. Bu arada bir yapılan bir takım istihdamlar da seçim günü çok işe yarayacağa benziyor değil mi? Hadi bakalım hayırlısı ama sizin çalışmanız çok daha önemli…
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Sayın Okyay SADIKOĞLU, kadim dostunuz Serdar Denktaş’ın yerel seçimler konusundaki açıklamaları belli ki sizi fazlasıyla üzmüşe benziyor. Bu arada seçimlerden sonra yapacağınız açıklama da şimdi daha fazla önemli hale geldi, yine de siyasette çok duygusal olmamak gerektiğine inanıyoruz…
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Sayın Yusuf KISA, gazetenizin 9’ncu yayın hayatını kutlar başarılarla dolu nice yıllar temenni ederiz. Bir de şu kupon talihlisi olan hanıma kazandığı daireyi artık teslim ederseniz kendisine iyi bir yeni yıl hediyesi vermiş olacaksınız, zira beklentisi halen devam ediyor…
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Sayın Hasan TAÇOY, Türkiye’de asgari ücrete yüzde 50’nin üzerinde artış yapılınca şimdi bütün gözler bizim memlekete çevrildi. İşveren kesimi ile hayli tartışma içinde olacağınız tahmin ediliyor hadi bakalım gazanız mübarek olsun…
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Sayın Sıdıka KİREÇDAĞ, UBP LTB belediye meclis üyesi adaylığı konusunda dur durak bilmeden yaptığınız ziyaretler partilileriniz tarafından memnuniyetle karşılanıyor. O makamı hak edenler arasındasınız umarız seçmenin takdirini de kazanırsınız…
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Sayın Mahmut BERBER, 4’ncü çocuğa hazırlıklar devam ederken yüreğiniz de gidip gelmeye başlamış. Hele bir doğsun siz asıl o zaman çıkacak olan masrafları şimdiden düşünmeye başlayın. Hizmetlere zam yapmayı da sakın düşünmeyin deriz…
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